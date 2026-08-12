Professora se emociona ao ser homenageada por alunos no Recife: "sentimento que vou levar comigo com muita gratidão"
Licenciada em Língua Portuguesa, a professora Tereza Moura dedicou 33 anos da sua vida ao Ginásio Pernambucano
Publicado: 12/08/2026 às 09:31
Professora Tereza Moura ao lado dos seus colegas de trabalho no seu último dia de trabalho, na segunda-feira (10). (Acervo pessoal/Tereza Moura.)
A professora Tereza Moura recebeu uma bela homenagem dos seus alunos no último dia de aula na Escola Técnica Ginásio Pernambucano, localizado na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, área central do Recife. Na segunda-feira (10), os estudantes se organizaram no principal corredor da escola para aplaudir a educadora.
“Ser surpreendida por uma homenagem tão linda, justamente nesse momento de despedida, foi muito especial”, conta a professora em entrevista ao Diario.
Licenciada em Língua Portuguesa, a docente dedicou 33 anos da sua vida ao Ginásio Pernambucano. Tereza comenta que não sabia a dimensão do seu legado em sala de aula. “A gente passa tantos anos trabalhando, envolvida com os alunos, com a escola, com os colegas, que nem sempre consegue perceber o impacto que deixa”, diz.
Por fim, gratidão é a palavra que mais define esse momento para a professora. “Encerro meu vínculo profissional com o Ginásio Pernambucano, mas não encerro a minha relação com a escola, que faz parte da minha história, da profissional e da pessoa que me tornei. E saber que também faço parte da história de tantos alunos e ex-alunos é um sentimento que vou levar comigo com muita gratidão”, conclui Tereza.
Mais de 200 anos de história
O Ginásio Pernambucano, localizado na Rua da Aurora, no Centro do Recife, foi fundado em 1825, logo após a Confederação do Equador. O colégio completou 201 anos e é a escola mais antiga em funcionamento no Brasil.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1984, entre os alunos ilustres que passaram pela escola estão os escritores Clarice Lispector e Ariano Suassuna.
O anexo da Avenida Cruz Cabugá foi entregue à comunidade escolar em 2012 como um novo espaço para ampliar as atividades da tradicional instituição de ensino.