Câmara do Recife aprova título de Cidadão do Recife para Wagner Moura

Homenagem ao ator baiano foi aprovada por 25 votos favoráveis e três contrários. Ator protagonizou "O Agente Secreto", filme ambientado no Recife

Ator Wagner Moura (Foto: MICHAEL TRAN / AFP)

A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta terça-feira (11), o projeto que concede o Título de Cidadão do Recife ao ator, diretor, roteirista, produtor e músico Wagner Moura. A homenagem foi aprovada por 25 votos favoráveis e três contrários durante reunião ordinária da Casa.

A proposta é de autoria do vereador Carlos Muniz (PSB) e reconhece a relação do artista com a capital pernambucana, especialmente por sua participação em “O Agente Secreto”, filme dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife dos anos 1970.

Ao defender a concessão da honraria, Carlos Muniz destacou a repercussão internacional da produção e a contribuição de Wagner Moura para a projeção da cidade no cinema. “Alguém tem um filme que retrata Recife, que se propagou tanto? Claro que não”, afirmou o vereador.

Muniz também ressaltou o reconhecimento internacional alcançado pelo ator e pelo filme. “Wagner Moura teve 11 prêmios individuais e uma indicação ao Oscar. Tudo isso colocou, não só Recife, como também a história que a gente tem que propagar por gerações. E esse filme vai ficar, ad eternum, no mundo cinematográfico, no mundo todo”, celebrou.

Projeto havia sido rejeitado em abril

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A homenagem já havia sido levada ao plenário em 27 de abril deste ano, mas não foi aprovada naquela ocasião. Apesar de receber 16 votos favoráveis e sete contrários, a proposta não atingiu o quórum mínimo exigido para a concessão do título, de três quintos dos vereadores, equivalente a 23 votos.

Segundo Carlos Muniz, houve um problema relacionado à técnica legislativa, e o projeto foi reapresentado. Em 30 de junho, a matéria voltou ao plenário depois de passar pelas comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. A votação foi adiada após um pedido de vista feito pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

Na nova votação, realizada nesta terça-feira, a proposta alcançou o número necessário de votos e foi aprovada.

Vereadores contrários

A concessão do título também provocou manifestações contrárias no plenário. Eduardo Moura afirmou que não considera que o ator tenha realizado ações suficientes em benefício do Recife para receber a honraria.

“Título para Wagner Moura ou para qualquer pessoa que nunca fez nada pelo Recife. Inclusive neguei aqui e disse não a Título para padre, pedido pelo meu companheiro de partido, porque nunca fez nada pelo Recife, porque eu sou coerente”, declarou.

O vereador Gilson Machado Filho (Podemos) também votou contra a proposta e criticou posicionamentos políticos atribuídos ao ator. Segundo ele, Wagner Moura defende o socialismo, mas “mora na Califórnia, usufruindo do melhor que o capitalismo pode trazer para nossa sociedade”.

“Por isso que eu votei ‘não’ e voto ‘não’, quantas vezes for necessário para pessoas incoerentes”, afirmou.