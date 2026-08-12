Vida Urbana
Trânsito
Caminhão baú cai no Canal do Arruda, na Tamarineira, no Recife
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12). CTTU informa que trânsito no local segue normalmente. Não há informações sobre feridos
Publicado: 12/08/2026 às 08:48
Caminhão caiu no canal do Arruda (Cortesia)
Um caminhão baú caiu no Canal do Arruda, no cruzamento Avenida Prof. José dos Anjos com a Estrada Velha de Água Fria, no bairro da Tamarineira, na manhã desta quarta-feira (12).
Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local, mas não há impactos no trânsito, porque o veículo está entre a calçada e o canal.
O Samu informou que não recebeu chamado para a ocorrência.
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