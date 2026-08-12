Caminhão baú cai no Canal do Arruda, na Tamarineira, no Recife

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12). CTTU informa que trânsito no local segue normalmente. Não há informações sobre feridos

Caminhão caiu no canal do Arruda (Cortesia)

Um caminhão baú caiu no Canal do Arruda, no cruzamento Avenida Prof. José dos Anjos com a Estrada Velha de Água Fria, no bairro da Tamarineira, na manhã desta quarta-feira (12).

Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local, mas não há impactos no trânsito, porque o veículo está entre a calçada e o canal.

O Samu informou que não recebeu chamado para a ocorrência.

