Recife amplia vacinação contra influenza para população a partir dos seis meses

Medida anunciada nesta terça-feira (11) permite que pessoas fora dos grupos prioritários procurem os postos de saúde para receber a vacina

Vacina contra influenza (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

A vacinação contra a influenza foi ampliada no Recife para toda a população a partir dos seis meses de idade. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (11) e permite que pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários também procurem as unidades de saúde para receber o imunizante.

Segundo a Prefeitura do Recife, a vacina está disponível em 180 salas de vacinação e em três Centros de Vacinação instalados nos shoppings Recife, em Boa Viagem; Boa Vista, na área central; e RioMar, no Pina. O município informa ter mais de 310 mil doses em estoque.

Os grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde continuam sendo alvo de busca ativa e de ações de intensificação da vacinação. Entre eles estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, além de outros públicos definidos pelo governo federal.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. Até o momento, o Recife registra cobertura de 44,14% entre as crianças, 43,79% entre os idosos e 70,22% entre as gestantes.

Campanha

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A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026 começou em 28 de março, inicialmente voltada aos grupos prioritários. A estratégia tem como objetivo ampliar a proteção contra a doença durante o período de sazonalidade e reduzir o risco de casos graves, internações e mortes.

Com a ampliação anunciada pelo município, os demais públicos podem procurar os postos por livre demanda, sem a necessidade de fazer parte de um grupo prioritário.

A Secretaria de Saúde do Recife também informou que as unidades continuarão realizando busca ativa de pessoas dos grupos prioritários que ainda não foram vacinadas, além de ações de vacinação fora dos postos.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS e, caso disponível, a carteira de vacinação. Para crianças e adolescentes menores de 18 anos, também é necessário apresentar documento de identificação do responsável. Em situações específicas, pode ser exigida comprovação da condição de saúde.

A vacinação contra a influenza também pode ser aproveitada para verificar se outras vacinas estão em atraso e atualizar o calendário de imunização.