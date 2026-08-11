Grande Recife tem uma pessoa baleada dentro de casa a cada dois dias, diz Fogo Cruzado

Levantamento mostra que 18 pessoas foram atingidas por tiros dentro de residências em julho

Balas perdidas (Foto: Arquivo/Agência Brasi)

Ao menos 18 pessoas foram baleadas dentro de residências no Grande Recife em julho, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. O número representa, em média, uma vítima a cada dois dias. Entre os baleados, 15 morreram e três ficaram feridos. O resultado é igual ao registrado em julho de 2025, quando também houve 18 vítimas dentro de casas.

O levantamento faz parte do monitoramento mensal da violência armada na Região Metropolitana do Recife. Ao todo, o Fogo Cruzado registrou 92 tiroteios ou disparos de arma de fogo em julho, que deixaram 97 pessoas baleadas. Desse total, 67 morreram e 30 ficaram feridas.

O Recife teve o maior número de ocorrências, com 35 tiroteios, que deixaram 28 mortos e oito feridos. Em seguida aparece Jaboatão dos Guararapes, com 17 ocorrências, dez mortos e oito feridos.

Olinda registrou nove tiroteios, com seis mortos e dois feridos. No Cabo de Santo Agostinho, foram oito ocorrências, cinco mortos e quatro feridos. Paulista teve seis tiroteios, com três mortos e três feridos.

Dados da SDS

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), por meio da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), também contabiliza ocorrências de violência armada dentro de residências, mas utiliza um recorte diferente do Fogo Cruzado.

De acordo com dados preliminares da SDS, Pernambuco registrou 242 Mortes Violentas Intencionais (MVIs) consumadas por arma de fogo dentro de residências e condomínios residenciais entre janeiro e julho de 2026.

No mesmo período, foram registradas 91 tentativas de MVI por arma de fogo nesses locais. Somados os dois indicadores, são 333 registros de mortes consumadas ou tentativas com emprego de arma de fogo em residências e condomínios nos sete primeiros meses do ano.

Os dados da SDS abrangem todo o estado e o levantamento do Fogo Cruzado considera a Região Metropolitana do Recife. Por isso, os números não são diretamente comparáveis.

574 casos em um ano

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Em todo o ano de 2025, a SDS registrou 416 MVIs consumadas por arma de fogo em residências e condomínios em Pernambuco. Também foram contabilizadas 158 tentativas de MVI com lesão provocada por arma de fogo nesses locais.

No total, foram 574 registros de MVI consumada ou tentada com emprego de arma de fogo em residências e condomínios durante o ano passado.

Entre janeiro e julho de 2026, duas crianças foram vítimas de tentativas de mortes violentas intencionais praticadas com arma de fogo dentro de residências ou condomínios, segundo a SDS. Em todo o ano de 2025, foram registrados quatro casos envolvendo crianças na faixa etária de 0 a 11 anos.

Segundo a SDS, as estatísticas criminais são utilizadas para orientar o planejamento operacional, a definição de áreas prioritárias e o direcionamento das equipes policiais.

A Secretaria afirma ainda que o combate à circulação de armas irregulares e ao crime organizado está entre as prioridades da política de segurança pública do Estado.

Desde o início de 2023, as forças de segurança de Pernambuco apreenderam mais de 21,5 mil armas de fogo, de acordo com a SDS.