Violência envolvendo relações familiares deixa 5 mortos no Grande Recife, Agreste e Sertão

Nos últimos dias, municípios do Grande Recife, Agreste e Sertão de Pernambuco registraram crimes envolvendo relações familiares e afetivas

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Casos de violência envolvendo relações familiares e afetivas marcaram o fim de semana em Pernambuco. Crimes registrados no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, em Limoeiro e em Santa Terezinha resultaram em cinco mortos, sendo três homens, uma mulher e um adolescente.

Na madrugada desta segunda-feira (18), Pai e filho foram mortos a tiros dentro de casa no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife. Uma mulher conseguiu sobreviver ao ataque criminoso.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 3h. As vítimas, de 38 e 16 anos, dormiam quando dois homens armados invadiram a residência e efetuaram vários disparos.

Os dois morreram ainda no local. Após a ação, os suspeitos fugiram.

Uma mulher, companheira de uma das vítimas, conseguiu escapar ao se esconder dentro do imóvel durante o ataque. Depois da fuga dos criminosos, ela deixou a residência acompanhada da mãe.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia informou que o caso foi registrado como duplo homicídio e segue sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, esclareceu a corporação.

Já no final de semana, em Jaboatão dos Guararapes, um homem de 47 anos, identificado como Márcio Tenório da Silva, foi morto a facadas pela ex-companheira na noite deste domingo (17), no bairro de Cajueiro Seco.

De acordo com informações repassadas à polícia, a suspeita, Ana Lúcia Vasconcelos da Silva, de 40 anos, bebia com um vizinho em frente de casa quando o ex-companheiro chegou ao local.

Segundo o relato da mulher, Márcio teria iniciado uma discussão ao acusá-la de manter um relacionamento com o vizinho. Durante a confusão, ele teria dado um soco no peito dela.

Após a agressão, Ana Lúcia pegou uma faca e atingiu o ex-companheiro no peito. Ele morreu antes de receber socorro.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro.

“A autora, uma mulher de 40 anos, ex-companheira da vítima, foi autuada em flagrante e conduzida à delegacia para os procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça”, destacou a corporação..

Grávida de três meses é assassinada pelo marido em Limoeiro, no Agreste

Outro caso brutal foi registrado em Limoeiro, no Agreste pernambucano. Um homem de 33 anos confessou ter matado a esposa grávida de três meses na madrugada deste domingo (17).

Carlos Felipe Correia de Lima Costa assassinou Chayane Vitória Araújo Silva com golpes de faca. Segundo ele, o crime aconteceu após a mulher se recusar a manter relações sexuais e afirmar que o bebê que esperava não era dele.

Chayane deixa duas filhas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar após confessar o crime à própria mãe. Ele foi levado para a delegacia, onde admitiu o feminicídio.

Os casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil de Pernambuco.

Ocorrências dos últimos dias

Na última quinta-feira (14), um vaqueiro de 34 anos, identificado como Rafael Feitosa Souza, foi morto a tiros pelo sogro, no município de Santa Terezinha, no Sertão Pernambucano.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu após Rafael se desentender com a sogra. Diante da situação, o sogro decidiu tirar satisfação.

Ao encontrar com o genro, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, fugiu do local.

Rafael morreu no local. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho de Perícia do Instituto de Criminalística (IC).

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de homicídio consumado está sob a responsabilidade da 172ª Delegacia de Santa Terezinha. “ Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, disse.

