Entregador é flagrado com 3,5 mil medicamentos controlados sem nota fiscal no Recife

Segundo a Polícia Civil, homem não apresentou documentação que comprovasse a origem dos produtos; caso aconteceu no bairro do Cordeiro

Medicamentos encontrados têm proibição de venda sem prescrição formal, segundo a PMPE (Foto: Divulgação/PMPE)

Um homem de 34 anos foi flagrado com cerca de 3,5 mil medicamentos controlados sem documentação que comprovasse a origem dos produtos, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, acionada para a ocorrência, o homem estava de posse de diversos medicamentos com diferentes princípios ativos. Durante a abordagem, ele não apresentou documentos que comprovassem a procedência dos produtos nem a documentação correspondente à carga apreendida.

A quantidade de medicamentos chamou a atenção das autoridades. Ao todo, foram encontrados aproximadamente 3,5 mil unidades de remédios de venda controlada e a ausência de nota fiscal e de outros documentos de origem levantou suspeitas sobre a procedência dos produtos.

A ocorrência foi registrada pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc) como outras ocorrências de ilícitos penais. Após a apreensão, o homem foi encaminhado à autoridade policial para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, depois dos procedimentos na delegacia, o homem ficou à disposição da Justiça.