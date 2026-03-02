Jovem é flagrado vendendo remédio para emagrecer de forma ilegal em estacionamento de faculdade em Olinda

O homemestava com cinco caixas de tirzepatida 15mg. Esse medicamento é conhecido comercialmente como Mounjaro. Flagrante aconteceu nesta segunda (2)

Caixas de remédio para emagrecer estavam sendo vendidas de forma ilegal (PCPE)

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda (2), vendendo ilegalmente um medicamento usado para emagrecer.

O jovem, que não teve o nome divulgado, estava com cinco caixas de tirzepatida 15mg. Esse medicamento é conhecido comercialmente como Mounjaro.

A ação aconteceu no estacionamento de uma faculdade de Olinda, no Grande Recife.

Segundo a Polícia Civil, o homem tem 19 anos e fou autuado por importar, vender e expor à venda produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Ainda conforme a corporação, essa conduta “atenta contra a saúde pública."

Como foi

A polícia disse que a ação foi realizada após trabalho investigativo da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife, coordenado pelo delegado Alessandro Orico.

A corporação informou que o produto apreendido “não possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo sua comercialização condicionada à prévia autorização do órgão competente”.

Valor

O jovem preso informou aos policiais que estava com cinco unidades do medicamento.

Cada uma delas era vendida por R$ 1 mil. Isso, segundo a polícia, “evidenciou a destinação comercial do produto”.

‘Em interrogatório, o autuado informou que adquiriu a medicação de um terceiro, cuja identidade optou por não revelar, exercendo seu direito constitucional ao silêncio quanto à identificação do fornecedor.

Declarou, ainda, que a aquisição ocorreu com a finalidade específica de revenda’, disse a Polícia Civil. .

O material foi devidamente apreendido, e o suspeito foi conduzido à unidade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.

