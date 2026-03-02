Jovem é flagrado vendendo remédio para emagrecer de forma ilegal em estacionamento de faculdade em Olinda
O homemestava com cinco caixas de tirzepatida 15mg. Esse medicamento é conhecido comercialmente como Mounjaro. Flagrante aconteceu nesta segunda (2)
Publicado: 02/03/2026 às 15:53
Caixas de remédio para emagrecer estavam sendo vendidas de forma ilegal (PCPE)
Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda (2), vendendo ilegalmente um medicamento usado para emagrecer.
O jovem, que não teve o nome divulgado, estava com cinco caixas de tirzepatida 15mg. Esse medicamento é conhecido comercialmente como Mounjaro.
A ação aconteceu no estacionamento de uma faculdade de Olinda, no Grande Recife.
Segundo a Polícia Civil, o homem tem 19 anos e fou autuado por importar, vender e expor à venda produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.
Ainda conforme a corporação, essa conduta “atenta contra a saúde pública."
Como foi
A polícia disse que a ação foi realizada após trabalho investigativo da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife, coordenado pelo delegado Alessandro Orico.
A corporação informou que o produto apreendido “não possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo sua comercialização condicionada à prévia autorização do órgão competente”.
Valor
O jovem preso informou aos policiais que estava com cinco unidades do medicamento.
Cada uma delas era vendida por R$ 1 mil. Isso, segundo a polícia, “evidenciou a destinação comercial do produto”.
‘Em interrogatório, o autuado informou que adquiriu a medicação de um terceiro, cuja identidade optou por não revelar, exercendo seu direito constitucional ao silêncio quanto à identificação do fornecedor.
Declarou, ainda, que a aquisição ocorreu com a finalidade específica de revenda’, disse a Polícia Civil. .
O material foi devidamente apreendido, e o suspeito foi conduzido à unidade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.