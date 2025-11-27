A Operação SLIM cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro; tirzepatida é uma substância usada em medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade

Produção clandestina de substância usada em remédio para emagrecer é alvo da operação da PF (Ascom PF)

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (27), 24 mandados de busca e apreensão contra uma rede responsável pela produção, fracionamento e comercialização clandestina de tirzepatida, substância usada em medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade. A ação faz parte da Operação SLIM e ocorre nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo a PF, os mandados são realizados em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências onde funcionariam estruturas irregulares de fabricação do composto.

As investigações indicam que o grupo mantinha produção em condições sanitárias inadequadas, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto sem autorização.

Durante as diligências, foram identificados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida para estabelecimentos de manipulação, que só podem atuar mediante preparo individualizado conforme a legislação.

A polícia também aponta que o material era vendido por meio de plataformas digitais, sem controle de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, ampliando riscos ao consumidor. Estratégias de marketing digital induziam o público a acreditar que a produção rotineira da tirzepatida seria permitida.

As medidas desta quinta buscaram interromper as atividades, localizar responsáveis pela produção e apreender documentos, insumos e equipamentos para análise laboratorial e perícia técnica.

A operação teve apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das vigilâncias sanitárias de Pernambuco, Bahia e São Paulo.

