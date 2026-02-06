Vigilante noturno passa 1 ano furtando remédios de posto de saúde onde trabalhava para vender e é preso
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por tráfico de drogas, já que havia remédios controlados, e furto qualificado. Caso foi registrado na Várzea, na Zona Oeste do Recife
Publicado: 06/02/2026 às 12:07
Medicamentos controlados e até injetáveis foram apreensdidos na casa de vigilante, preso por furto em unidade de saúde (Políca Civil )
Um vigilante de um posto de saúde da família foi preso em flagrante por furtar, durante um ano, remédios da farmácia da unidade em que trabalhava e revender em uma comunidade, na Várzea, na Zona Oeste do Recife.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por tráfico de drogas, já que havia remédios controlados, e furto qualificado.
Em entrevista coletiva concedida, nesta sexta (6), na sede da polícia, no Recife, a delegada Patrícia Domingos informou que o caso foi desvendado a partir de denúncias anônimas.
“Chegaram informações de que havia um homem bendebdo medicamentos controlados para pessoas da vizinhança, da casa dele”, disse.
Na casa do vigilante, a polícia encontrou “grande quantidade” de medicamentos de vários tipos. Havia remédios injetáveis e, antibióticos e para uso psiquiátrico.
“Ele confessou que passou um ano furtando esses medicamentos. Aproveitava o horário de trabalho, à noite, para entrar na farmácia da unidade de saúde da família e pegar os produtos”, observou a delegada.
A corporação acredita que o homem possa ter atuado só, mas vai ampliar as investigações para saber se alguém ajudou a praticar esses furtos, durante tanto tempo.
“No começo,ele pegava pequenas quantidades. Depois, passou a levar mais remédios. Na casa dele, havia um estoque. Estamos contabilizando tudo para saber o montante de recursos e quais medicamentos foram furtados”, acrescentou Domingues.
Também será investigado o motivo de nenhum servidor da unidade de saúde ter denunciado antes. “É preciso saber se ninguém percebeu ou se não houve a denúncia”, disse.
A delegada afirmou, ainda, que o vigilante ficou surpreso com a abordagem e ao saber que tinha sido alvo de uma denúncia anônima.
Ela alertou que pessoas que compraram esses produtos podem ser autuadas por receptação.