Vistoria de comércios na Rua das Calçadas tem início nesta terça (11) no Centro do Recife

A ação deve acontecer até a quinta (14), em 79 imóveis, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

Ação será realizada em 79 imóveis da Rua das Calçadas, no Centro do Recife, segundo o CDL (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As vistorias de comércios na Rua das Calçadas, no Centro do Recife, foram iniciadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na manhã desta terça (11). A ação deve acontecer até a quinta (14), em 79 imóveis.

As visitas serão coordenadas pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife e conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

De acordo com a CDL, os estabelecimentos receberão orientações e fiscalizações de regularidades para prevenir riscos de ocorrências de incêndio. Os imóveis próximos ao local atingido por chamas em maio deste ano foram os primeiros a participar da ação.

Nos últimos dois anos, três incêndios aconteceram na região, que atingiram pontos comerciais e afetaram a atividade. Em outubro de 2024, a ocorrência foi em uma loja infantil, próxima à Praça Dom Vital e ao Mercado de São José.

Em maio de 2025, o antigo prédio do Cine Glória foi atingido pelas chamas, que impactaram outros 13 estabelecimentos do entorno. Em maio deste ano, um incêndio de grandes proporções na Rua de Santa Rita deixou cerca de quatro lojas destruídas.

Ação integrada

O diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, destacou que a medida é educativa, sem finalidade punitiva, para fortalecer a segurança dos estabelecimentos.

“Nós entendemos que prevenir, além de ser importante, é muito mais barato do que remediar. Quando acontece um incêndio, o prejuízo não é só do imóvel destruído; existe toda uma cadeia afetada, porque as lojas do entorno ficam impossibilitadas de abrir e funcionar, e as pessoas evitam vir ao centro por conta dessa dificuldade também”, disse Paulo.

Ele acrescentou que a ação marca o início do projeto, que será replicado também nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista.

“Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, essa cultura de prevenção. Não vai ser só essa vistoria. Estão programados também treinamentos de como usar equipamentos de combate a incêndios, como arrumar depósitos, abrindo espaços para que as pessoas possam transitar. Tudo isso faz parte desse programa de ações preventivas”, acrescentou.

Além da CDL e dos Bombeiros, estão presentes a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a Neoenergia Pernambuco, a Defesa Civil do Recife e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PE).

Ao final da vistoria, cada estabelecimento receberá um Relatório de Orientação Preventiva, com recomendações técnicas e operacionais, para a adoção das providências necessárias ao fortalecimento das condições de segurança, destacou o Major Taquaracy, do Corpo de Bombeiros.

“A ação visa sensibilizar sobre a necessidade de se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros e verificar o sistema de prevenção necessário para a loja, para evitar a repetição de incêndios como esse e, caso aconteçam, os danos sejam menores”, adicionou.