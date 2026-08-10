Ato contra escala 6x1 mobiliza candidatos da esquerda no Recife

Marília Arraes em ato contra a escala 6x1 no Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Um ato pelo fim da escala de trabalho 6x1, convocado pela Central Única de Trabalhadores (CUT) nesta segunda-feira (10), reuniu dezenas de representantes de movimentos sociais e sindicatos na região central do Recife. A manifestação também contou com a presença de candidatos vinculados ao campo da esquerda, como Ivan Moraes (PSOL), que está na disputa para o Governo de Pernambuco, além de Paulo Rubem Santiago (Rede) e Marília Arraes (PDT), que concorrem ao Senado, e os postulantes à Alepe Jô Cavalcanti (PSOL) e João Paulo Lima (PT).

Para Ivan, a perspectiva de mudança no cenário trabalhista é positiva e, em questão de tempo, o modelo atual deve se tornar objeto de repúdio no imaginário coletivo. “Num futuro muito próximo a escala 6x1 vai ser vista da mesma forma que a escravidão era vista. Durante muito tempo, sempre que se pretende avançar com o direito da classe trabalhadora, há um segmento da sociedade de muito privilégio que diz 'Ah, o Brasil não aguenta'". O Brasil aguenta sim", defendeu.

Na visão do ex-vereador do Recife, a morosidade no andamento da pauta na Casa Alta sinaliza uma postura contrária às demandas populares. “É uma demonstração muito negritada, muito evidente de como o Senado tem jogado contra a gente. Quando Davi Alcolumbre [presidente do Senado] senta em cima dessa pauta e não vota, com a desculpa do processo eleitoral, ano eleitoral ou qualquer outra desculpa esfarrapada, ele está dizendo à gente, de forma muito eloquente, da necessidade de fazer com que o Senado se transforme”, pontuou.

Impacto a longo prazo

Marília Arraes focou na importância da eleição para definir a composição do Congresso no próximo período. “A eleição do senado esse ano é para praticamente uma nova constituinte, a gente tem que explicar às pessoas o papel do senador e da senadora, porque cada estado vai eleger dois novos senadores ou senadoras. Então, a gente vai ter esses senadores por mais 8 anos. A próxima década do Brasil praticamente vai ser definida nesta eleição”, alertou.

“A pauta do fim da escala 6x1, que impacta na vida da maioria dos brasileiros, principalmente das mulheres, que são as mais sobrecarregadas, inclusive pelos serviços domésticos, pela desigual desigualdade de gênero que a gente enfrenta e outras pautas importantes também estão travadas lá no Senado e a gente quer destravar com a maioria de um Senado que tenha o povo como prioridade de fato”, completou Marília.



Já Paulo Rubem abordou a discussão a partir da ótica estadual, alertando sobre os riscos da sobrecarga na escala. “Pernambuco é um estado que tem uma grande informalidade. É um estado também que desponta vários acidentes de trabalho em vários ramos da indústria, e isso tem a ver tanto com condições de equipamentos de proteção individual, quanto de um excesso de jornada de trabalho. Os trabalhadores costumeiramente entram com atestados, vão para o seguro social, vão para o INSS. Por quê? Porque trabalham demais”, disse.