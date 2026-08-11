Plataforma de transporte por aplicativo disponibiliza comando de voz para solicitação de viagens no Grande Recife

Lançada recentemente, a plataforma VEZZ Mobilidade permite que pessoas com deficiência visual, idosos e analfabetos solicitem transporte por aplicativo no Grande Recife utilizando apenas a voz

Plataforma pode ser baixada em qualquer dispositivo móvel (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Prática comum para a maioria da população, a solicitação de um transporte por aplicativo se tornou algo intuitivo e fácil para boa parte dos usuários, diante da frequência de pedidos. Porém, para deficientes visuais, pessoas idosas e analfabetas, essa prática se torna algo complicado, diante da pouca acessibilidade no momento de navegar nos aplicativos.

Foi pensando nessas dificuldades que foi lançada na sexta-feira (07), no Sebrae Pernambuco, a plataforma VEZZ Mobilidade, que permite que usuários solicitem um veículo por aplicativo utilizando apenas a voz, sem a necessidade de navegar pela tela do celular ou digitar informações.

Segundo a VEZZ Mobilidade, o comando de voz integrado ao aplicativo beneficia qualquer usuário que deseja se locomover pelo Grande Recife. Além da solicitação de corridas, o passageiro poderá acionar ajuda em situação de risco utilizando apenas a voz.

“Esse aplicativo foi pensado exatamente para as pessoas com baixa visão, pessoas cegas totalmente, como é o meu caso, além dos idosos e pessoas que não tiveram acesso à leitura e à escrita. Isso permite que essas pessoas possam sair independentemente de ter outra para ajudá-las. Esse aplicativo aumenta ainda mais a autonomia das pessoas, pois ele promove uma acessibilidade e uma inclusão para todos”, destacou Cauê Teixeira, de 32 anos, que se tornou o embaixador da Vezz Mobilidade.

Para Cauê Teixeira, o surgimento dessa nova plataforma trouxe uma maior autonomia no momento de solicitar um veículo por aplicativo, já que ele necessitava da ajuda de terceiros para fazer uma viagem, mesmo com o dispositivo de leitor de tela presente em seu celular.

“Nas minhas experiências, o único tipo de acessibilidade que tinha dentro das plataformas de transporte por aplicativo é o leitor de tela disponível nos próprios celulares. Porém, nem tudo que aparecia na tela do aplicativo o leitor identificava. Agora, com a Vezz, a interação é diretamente pela fala, algo que facilita o processo de solicitação”, explicou.

Outro recurso desenvolvido pelo VEZZ Mobilidade é a segurança preditiva, em que o usuário indica um tutor (um familiar ou pessoa de confiança) durante o cadastro, que acompanhará todas as viagens solicitadas em tempo real. Esse tutor poderá ser acionado automaticamente em caso de emergência.

Além disso, a plataforma conta também com a ferramenta de encerramento automático da autorização do cartão de crédito ao final de cada corrida, reduzindo o risco de cobranças indevidas.

Apesar de todos esses recursos, a CEO da VEZZ Mobilidade, Lígia Coelho, explicou que o aplicativo está disponível, no momento, apenas para viagens no Grande Recife.

“A gente está há três dias desde o lançamento da plataforma, mas nossa ideia é disponibilizá-lo em outras cidades. Pretendemos ampliar para Caruaru, Campina Grande e outras cidades do interior de Pernambuco que têm carros por aplicativo. Com o aumento progressivo, iremos conseguir disponibilizar em outros estados, como Alagoas, Sergipe, Bahia e São Paulo”, explicou.

De acordo com a VEZZ Mobilidade, que foi desenvolvida em Pernambuco em parceria com o Porto Digital e o Sebrae Pernambuco, esse é o primeiro aplicativo brasileiro de transporte com comando de voz nativo integrado para solicitação de corridas.

Vale destacar também que, no momento do cadastro, é recomendada a presença de outra pessoa para auxiliar no preenchimento dos dados.

Desenvolvimento do aplicativo

Segundo Lígia Coelho, o desenvolvimento do aplicativo iniciou há cerca de três anos por conta da experiência pessoal dela com o filho, que tem deficiência motora.

“O meu filho nasceu com deficiência motora dos membros superiores, que se chama agenesia. Como sou mãe atípica, eu via dificuldade dele e de outras pessoas, principalmente deficientes visuais, de pedir uma corrida. E foi daí que surgiu a ideia do comando de voz, para as pessoas pedirem carro por aplicativo falando. E o melhor desse recurso é que ele não atende apenas pessoas com deficiências, podendo ser usado por idosos e pessoas que têm dificuldade com leitura”, explicou.

De acordo com Lígia Coelho, a experiência reforçou uma percepção de que milhões de brasileiros continuam excluídos das soluções digitais.

"Quando pensamos em inovação, não basta criar novas tecnologias. É preciso garantir que elas sejam acessíveis e possam ser utilizadas por quem, historicamente, ficou de fora desse processo. Mobilidade também é um direito, e autonomia faz parte da inclusão", finalizou.

