PF cumpre mandados em Pernambuco para investigar possível corrupção eleitoral em 2024

Segundo a PF, que cumpriu três mandados de busca e apreensão em Tupanatinga, Garanhuns e Petrolina, as investigações tiveram início após a apreensão de R$ 100 mil dentro de um veículo durante o período eleitoral de 2024. Automóvel também tinha materiais de propaganda eleitoral

A PF afirma que os fatos investigados podem caracterizar, em tese, o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. (Foto: Reprodução / Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (11) três mandados de busca e apreensão nas cidades de Tupanatinga, Garanhuns e Petrolina, no interior de Pernambuco, para apurar possível prática de corrupção eleitoral relacionada às eleições municipais de 2024.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após a apreensão de R$ 100 mil em espécie, que estavam guardados em embalagens lacradas dentro de um veículo abordado em Pernambuco durante o período eleitoral de 2024.

No automóvel também foram encontrados materiais de propaganda eleitoral. A corporação não informou quais os possíveis candidatos envolvidos e nem onde os materiais foram apreendidos.

Ainda de acordo com a PF, os mandados desta terça (11), expedidos pela Justiça Eleitoral, buscam apreender aparelhos eletrônicos, documentos, mídias e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e explicar a origem, circulação e destinação dos valores.

Todas as diligências foram cumpridas dentro da “Operação Voto Lacrado”, que recebeu esse nome pois faz referência à forma como o dinheiro foi encontrado e a investigação sobre possível comprometimento indevido da liberdade de escolha do eleitor.

A PF afirma que os fatos investigados podem caracterizar, em tese, o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.





