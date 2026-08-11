Idoso de 85 anos vende pudins para pagar tratamentos e comprar remédio no Grande Recife
O homem ficou conhecido após um vídeo publicado nas redes sociais mostrar que ele vendia os doces na praia em pleno Dia dos Pais.
Publicado: 11/08/2026 às 12:06
Vital Maria Costa vende pudins na praia para conseguir custear o tratamento da hérnia que enfrenta (Reprodução / Redes sociais via jonathafelip)
A mentalidade do senhor Vital Maria Costa, um idoso de 85 anos que vende pudins na praia para arrecadar recursos e conseguir custear o tratamento da hérnia que enfrenta, é a de que a força de vontade supera as dificuldades físicas. O vendedor também possui problemas na próstata.
A ideia de vender doces na praia surgiu para que ele pudesse pagar tratamentos e medicamentos particulares porque a rede pública de saúde não estava suprindo as necessidades de seu Vital.
Além disso, o idoso mora em uma casa localizada no Janga, bairro de Paulista, no Grande Recife, que foi cedida por seu irmão para que ele vivesse como caseiro e evitasse que o imóvel fosse invadido.
Toda a sua situação comoveu milhares de pessoas após o decorador de festas e criador de conteúdo Jonatha Lima publicar, em suas redes sociais, um vídeo de seu Vital trabalhando na praia em pleno Dia dos Pais.
Na postagem, que já conta com quase 2 milhões de visualizações, diversos internautas comentaram que gostariam de ajudar o senhor de diferentes maneiras.
Após a repercussão positiva, seu Vital fez um vídeo agradecendo a todos pela ajuda que vem recebendo e aproveitou para contar um pouco mais sobre sua história de vida.
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