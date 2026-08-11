Idoso de 85 anos vende pudins para pagar tratamentos e comprar remédio no Grande Recife

O homem ficou conhecido após um vídeo publicado nas redes sociais mostrar que ele vendia os doces na praia em pleno Dia dos Pais.

Vital Maria Costa vende pudins na praia para conseguir custear o tratamento da hérnia que enfrenta (Reprodução / Redes sociais via jonathafelip)

A mentalidade do senhor Vital Maria Costa, um idoso de 85 anos que vende pudins na praia para arrecadar recursos e conseguir custear o tratamento da hérnia que enfrenta, é a de que a força de vontade supera as dificuldades físicas. O vendedor também possui problemas na próstata.

A ideia de vender doces na praia surgiu para que ele pudesse pagar tratamentos e medicamentos particulares porque a rede pública de saúde não estava suprindo as necessidades de seu Vital.

Além disso, o idoso mora em uma casa localizada no Janga, bairro de Paulista, no Grande Recife, que foi cedida por seu irmão para que ele vivesse como caseiro e evitasse que o imóvel fosse invadido.

Toda a sua situação comoveu milhares de pessoas após o decorador de festas e criador de conteúdo Jonatha Lima publicar, em suas redes sociais, um vídeo de seu Vital trabalhando na praia em pleno Dia dos Pais.

Na postagem, que já conta com quase 2 milhões de visualizações, diversos internautas comentaram que gostariam de ajudar o senhor de diferentes maneiras.

Após a repercussão positiva, seu Vital fez um vídeo agradecendo a todos pela ajuda que vem recebendo e aproveitou para contar um pouco mais sobre sua história de vida.

