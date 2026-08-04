Metrô do Recife suspende Linha Centro por problemas operacionais nesta terça (4)

CBTU atribui interrupção a problemas operacionais e frota reduzida. Grande Recife reforça linhas de ônibus para atender passageiros

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O funcionamento da Linha Centro do Metrô do Recife foi interrompido no fim da tarde desta terça-feira (4), obrigando a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a fechar todas as estações às 17h15, em pleno horário de pico.

Segundo a CBTU, a decisão foi tomada devido a problemas operacionais relacionados à implantação de vias singelas nos ramais Camaragibe e Jaboatão, somados à frota reduzida de trens, situação que, segundo a companhia, comprometeu a segurança da operação. A previsão é de que o serviço seja retomado às 20h.

Em nota, a CBTU informou que a combinação dos problemas operacionais com o número reduzido de composições tornou “perigosamente difícil” manter a circulação dos trens durante o horário de maior movimento.

A companhia também afirmou que a manutenção da operação provocaria grandes intervalos entre as viagens, dificultando o retorno dos passageiros.

Após ser informado da paralisação, o Consórcio Grande Recife ativou uma operação emergencial para atender os usuários afetados. Foram criadas as linhas especiais 238 TI Jaboatão/TI Barro, 2481 TI Camaragibe/TI TIP e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

Além disso, o consórcio reforçou a frota das linhas 200 TI Jaboatão (Parador), 2043 TI CDU/TI Joana Bezerra e 2450 TI Camaragibe (Conde da Boa Vista). Técnicos também foram deslocados aos principais terminais para acompanhar a operação, que seguirá até a normalização do metrô.

A interrupção desta terça-feira é mais um episódio da sequência de falhas registradas pelo sistema metroviário em 2026. Na última quarta-feira (29), o Ramal Camaragibe teve a circulação suspensa no início da manhã devido a uma falha na rede elétrica da Subestação Rodoviária, deixando cinco estações fechadas.

Dois dias antes, em 27 de julho, a Linha Centro também foi interrompida após uma queda de energia no Ramal Jaboatão.

Os problemas vêm se repetindo desde o início do ano. Em 2 de julho, a Linha Sul parou de operar por causa de uma falha na rede elétrica. Em 5 de março, a Linha Centro foi interditada por problemas elétricos um dia depois do descarrilamento de um trem. Já em 19 de fevereiro, o Ramal Camaragibe ficou dois dias sem funcionar devido a falhas na rede aérea.