Pernambuco registra duas mortes por mês de motoristas por aplicativo em 2026, diz instituto

Último caso aconteceu na noite deste domingo (24), no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife: motorista por aplicativo estava desembarcando uma passageira quando foi abordado por criminosos

Protesto dos motoristas por aplicativo por mais segurança (RAFAEL VIEIRA/DP)

Pernambuco registrou, de janeiro a maio deste ano, 10 mortes de motoristas por aplicativo em ocorrências marcadas por violência e suspeitas de latrocínio na Região Metropolitana do Recife. Outros dois ficaram feridos.

Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, publicados na manhã desta segunda-feira (25).

O caso mais recente aconteceu na noite deste domingo (24), no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, e vitimou o motorista por aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos.

De acordo com informações repassadas à polícia, João teria chegado à Rua Itapemirim para deixar uma passageira quando foi surpreendido por um criminoso armado, que anunciou o assalto. Ainda segundo relatos, a vítima tentou reagir e acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo. O motorista morreu no local antes de receber socorro.

Após mais um caso envolvendo profissionais da categoria, o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Pernambuco (Sidmape), Anderson Câmara, voltou a cobrar medidas de segurança do Governo do Estado e das plataformas de transporte.

Segundo ele, a categoria vive um cenário de insegurança constante.

“Infelizmente, mais um caso de motorista por aplicativo. Esse ano já são cinco. A gente vem cobrando muito do Governo do Estado sobre a segurança do motorista de aplicativo, para tomar providências. O sindicato se solidariza com a família e os entes queridos. É um momento difícil e a gente segue cobrando mais segurança do Governo do Estado e também dos aplicativos”, afirmou.

Outros casos

Outro caso que chamou atenção aconteceu em abril, quando o motorista Djalma Alves da Silva Júnior, de 30 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, na Rua Professor Moraes Rêgo, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta da 1h30, nas proximidades da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Djalma dirigia pela região quando foi abordado por criminosos armados. O carro da vítima foi atingido por disparos e um dos tiros acertou a cabeça do motorista, que morreu no local.

Após ser baleado, o veículo ainda percorreu alguns metros até colidir contra uma árvore. Dentro do carro foram encontrados celular, documentos e uma máquina de cartão, mas o caso foi registrado como latrocínio consumado.

Na ocasião, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que as investigações ficaram sob responsabilidade da Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

Em março, outros dois motoristas por aplicativo também foram mortos em ações criminosas na Região Metropolitana.

No dia 3, Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi assassinado na Estrada do Encanamento, em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro da vítima para em frente a um prédio para deixar uma passageira. Em seguida, dois homens se aproximam do veículo e tiros são ouvidos.

As filmagens ainda mostram os suspeitos fugindo a pé enquanto o carro acelera desgovernado antes de parar na via. O caso também é investigado como latrocínio.

Ainda em março, Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a polícia, o crime aconteceu logo após a vítima finalizar uma corrida e deixar uma passageira na Rua Bela Vista. Dois homens anunciaram o assalto e, ao tentar escapar arrancando com o veículo, Eduardo foi baleado e perdeu o controle da direção, colidindo contra um ponto de ônibus a poucos metros do local.

A perícia apontou que o motorista foi atingido por pelo menos três disparos e morreu antes da chegada do socorro.

O primeiro caso registrado neste ano ocorreu em fevereiro. O motociclista por aplicativo Wilker Paradiso Marinho de Lima, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado durante um assalto em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Wilker chegou a ser socorrido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações iniciais, os criminosos levaram a motocicleta e o celular da vítima. A placa do veículo foi encontrada abandonada próximo ao local do crime.

A Polícia Civil informou que o caso foi inicialmente registrado como tentativa de latrocínio e investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

Wilker deixou dois filhos, de 10 e 6 anos, e a esposa grávida.



A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco entrou contato com a Secretaria de Defesa Social (SDS), mas até o momento não recebeu retorno.