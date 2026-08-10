Mulher é encontrada morta na faixa de areia da praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista
O corpo foi localizado por populares na tarde deste sábado (8), na faixa de areia da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 10/08/2026 às 10:45
Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)
Uma mulher foi encontrada morta na tarde deste sábado (8), na faixa de areia da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A vítima não teve a identidade revelada até o momento.
De acordo com informações repassadas à Polícia, horas antes do crime, a vítima foi vista acompanhada por dois homens no local. O corpo foi localizado por populares na faixa de areia da praia com lesões de violência.
Segundo os agentes, os pertences dela também foram encontrados próximo ao corpo.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local do crime e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “A vítima, uma mulher ainda não identificada, foi encontrada sem vida, às margens da praia em Nossa Senhora do Ó, em Paulista.”
As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.