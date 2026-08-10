Mulher é encontrada morta na faixa de areia da praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista

O corpo foi localizado por populares na tarde deste sábado (8), na faixa de areia da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher foi encontrada morta na tarde deste sábado (8), na faixa de areia da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A vítima não teve a identidade revelada até o momento.

De acordo com informações repassadas à Polícia, horas antes do crime, a vítima foi vista acompanhada por dois homens no local. O corpo foi localizado por populares na faixa de areia da praia com lesões de violência.

Segundo os agentes, os pertences dela também foram encontrados próximo ao corpo.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local do crime e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “A vítima, uma mulher ainda não identificada, foi encontrada sem vida, às margens da praia em Nossa Senhora do Ó, em Paulista.”

As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.

