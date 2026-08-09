Pescador morre em Fernando de Noronha após passar mal durante mergulho

O pescador José Benedito da Silva Júnior, de 54 anos, sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante e morreu após o afogamento

O pescador sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante e morreu após o afogamento. (Reprodução/Redes Sociais.)

O pescador José Benedito da Silva Júnior, de 54 anos, morreu após se afogar enquanto mergulhava em apneia no Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, neste domingo (9). Cenourinha, como era também conhecido, sofreu um mal súbito e foi localizado após uma operação de buscas tanto na faixa de areia quanto no mar, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMPE).

De acordo com a corporação, as pessoas que mergulhavam com José perceberam a ausência dele após aproximadamente 40 minutos sem avistá-lo e acionaram os militares.

"A vítima foi localizada pelos militares em estado de flutuação na superfície da água, em uma área entre a Praia da Biboca e a formação rochosa conhecida como Rugido do Leão", afirma o Corpo de Bombeiros por meio de nota.



Os bombeiros iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) de imediato. O precedimento foi mantido durante o deslocamento até a entrega da vítima à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Superintendência de Saúde da Administração de Fernando de Noronha afirmou que José foi levado ao Hospital São Lucas, única unidade hospitalar de média complexidade em Noronha. O pescador sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante e morreu após o afogamento.

José "Cenourinha" era conhecido na ilha

Além de pescador, José foi assessor especial do administrador da ilha, Guilherme Rocha, por cinco anos, entre 2017 e 2022. Além disso, foi premiado na festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, no São João deste ano.

* Matéria em atualização.