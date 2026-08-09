Ex-marido de Maria da Penha é preso após descumprir ordem judicial

Marco Antônio Heredia, ex-marido de Maria da Penha, estava proibido de divulgar informações sobre o processo

Maria da Penha lutou para que seu agressor viesse a ser condenado (Foto: Divulgação)

Marco Antônio Heredia, ex-marido de Maria da Penha, teve sua prisão preventiva decretada neste domingo (9) pela Justiça do Ceará após descumprimento de medidas protetivas e urgência concedidas em favor da ativista e das filhas.

O juiz Cesar Morel Alcantara tomou a decisão no sábado (8) após acolher o pedido do Ministério Público do Ceará. "Marco Heredia concedeu entrevista para uma emissora de TV nacional sobre o caso envolvendo a tentativa de feminicídio da ativista, violando uma das cautelares expedidas pelo 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza em 2024", afirma nota do MPCE.

Heredia foi preso neste em Natal, capital do Rio Grande do Norte, numa ação articulada com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público.

Ex-marido de Maria da Penha estava proibido de divulgar informações sobre o processo

De acordo com o MPCE, Heredia estava proibido de divulgar informações sobre o processo e de propagar o nome ou a imagem das vítimas em qualquer ambiente virtual. Ainda assim, Antônio concedeu entrevista ao veículo para uma reportagem com exibição prevista para este domingo (9).