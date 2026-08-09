Bebê brasileiro de 26 dias é resgatado no Paraguai após sequestro

Criança foi encontrada na cidade de Pedro Juan Caballero durante operação conjunta; duas pessoas foram presas

Polícia divulgou imagens do momento em que o bebê é resgatado. (Reprodução/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.)

Uma bebê de 26 dias, sequestrada na sexta-feira (7/8), em Campo Grande (MS), foi localizada na madrugada deste domingo (9/8) na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A criança estava em um imóvel onde também foi encontrado um casal de brasileiros. Duas pessoas foram presas pelas autoridades paraguaias.

A localização ocorreu por volta de 1h15, durante o cumprimento de um mandado judicial de busca. A operação foi realizada pelo Comando Bipartito de Pedro Juan Caballero, com apoio do Grupo Antissequestro do Paraguai (DAS) e de equipes da Direção de Polícia do Amambay.

Segundo as informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul ao Correio, uma mulher teria atraído a mãe da bebê para uma residência em Campo Grande. No local, a criança teria sido levada. Depois, a mãe e uma irmã adolescente teriam sido deixadas no Jardim Colibri.

Após o registro da ocorrência, equipes da PCMS passaram a procurar a criança. A investigação ficou sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). As buscas duraram mais de 48 horas até identificar os envolvidos e descobrir o paradeiro da bebê.

Investigação chegou ao Paraguai

Segundo a polícia, os investigadores levantaram a possibilidade de que a criança tivesse sido levada para o Paraguai. As informações foram compartilhadas com autoridades do país vizinho por meio de procedimentos de cooperação policial internacional.

A partir disso, forças de segurança brasileiras e paraguaias passaram a atuar em conjunto. Unidades da Polícia Nacional paraguaia ligadas à investigação criminal, ao combate ao crime organizado e à cooperação policial internacional também participaram da investigação.

No imóvel localizado em Pedro Juan Caballero, a bebê foi encontrada com um casal de brasileiros. De acordo com a polícia, a mulher presa no local seria a autora do sequestro. A prisão ocorreu em flagrante pelas autoridades paraguaias.

Também foram apreendidos celulares, documentos e um veículo. Os materiais deverão ser analisados durante a investigação para ajudar a esclarecer como o sequestro foi planejado e executado e se outras pessoas participaram do crime.

Após ser localizada, a bebê foi levada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde recebeu atendimento.

Amber Alert foi usado pela primeira vez em MS

Durante as buscas, o estado de Mato Grosso do Sul utilizou pela primeira vez o Amber Alert, ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Justiça para ampliar a divulgação de casos envolvendo crianças desaparecidas.

As informações sobre o desaparecimento foram compartilhadas nas redes sociais da Meta para ampliar a divulgação do alerta.

A polícia afirma que a investigação continua para esclarecer a dinâmica do sequestro e verificar a participação de outras pessoas. Os objetos apreendidos no Paraguai também serão analisados pelos investigadores.

Com informações do Correio Braziliense.