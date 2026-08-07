VÍDEO: viatura da PM perde controle e invade praça em Olinda

Veículo da corporação atingiu um poste e um banco foram atingidos. Segundo a PMPE, ninguém ficou ferido

Caso aconteceu nesta sexta-feira (7) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) perdeu o controle e invadiu uma praça no bairro de Casa Caiada, em Olinda, no Grande Recife, nesta sexta (7). Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando tudo aconteceu na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti.

O vídeo, gravado por uma câmera de segurança, capturou o momento em que o veículo passa em alta velocidade e capota para dentro de uma área pública de lazer. O carro atingiu um poste e um banco. Ninguém ficou ferido, segundo a PM.

Em nota, a corporação afirmou que o efetivo do 1º BPM estava em velocidade compatível com a via quando se envolveu no sinistro.

De acordo com as informações repassadas, o impacto atingiu a parte traseira esquerda da viatura, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção, o que resultou na invasão da praça e capotamento.

"Os órgãos competentes se fizeram presentes para a realização dos procedimentos cabíveis", finalizou a corporação.