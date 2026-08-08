Festas juninas em Pernambuco consumiram R$ 310,7 milhões em recursos públicos em 2026

São João (Divulgação)

Em 2026, R$ 310,7 milhões foram gastos com festas juninas realizadas em 184 municípios de Pernambuco e no Distrito de Fernando de Noronha, entre o início de junho até 2 de julho, segundo dados divulgados pelo Painel de Festejos Juninos do Ministério Público (MPPE). O montante representa um investimento de cerca de R$ 1 milhão acima do que foi gasto em 2025.

Ainda conforme o MPPE, a remuneração média das atrações contratadas para esse período subiu. O valor médio por show chegou a R$ 52,6 mil em 2026, uma alta de 7% frente aos R$ 49,2 mil cobrados no ano passado. Neste ano, algumas apresentações de artistas nacionais de grande porte atingiram a marca de R$ 1,5 milhão por show.

Contudo, o promotor de Justiça Hodir Flávio de Melo aponta que, embora não tenha havido redução dos gastos, o crescimento verificado em 2026 foi praticamente nulo quando comparado aos anos de 2024 e 2025. Para ele, a orientação para que Promotorias atuassem contra reajustes abusivos ajudou a reter aumentos mais expressivos.

De acordo com o levantamento, a cidade de Caruaru, no Agreste, foi responsável pela maioria das contratações, 703 atrações e um gasto de R$ 40,5 milhões. Em seguida, estão Recife, com 517 atrações que custaram R$ 13,1 mi, Arcoverde, com 220 contratações e gasto de R$ 14,3 milhões; e Gravatá, com 161 atrações que custaram R$ 11,9 mi. Petrolina, no Sertão pernambucano, também se destaca com um gasto expressivo no ciclo junino, com gasto de mais de R$ 24 milhões para 45 atrações.

Além de ser o município pernambucano com o maior quantitativo de atrações e gastos com os festejos juninos, Caruaru reúne os maiores cachês. Em 2026, a cidade pagou R$ 1,5 milhão por uma apresentação, no dia 19 de junho, para Wesley Safadão. O cantor Luan Santana, que também fez parte da programação do São João do município, recebeu uma remuneração de R$ 1,3 milhão, enquanto Ivete Sangalo recebeu R$ 900 mil e Alok R$ 850 mil.