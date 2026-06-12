São João 2026: municípios pequenos são maioria no top 10 dos gastos mais altos com shows

Conforme o Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026, entre os 10 maiores gastos com shows estão seis localidades classificadas pelo IBGE como municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes

Município de Santa Terezinha, no Sertão do Pajeú de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAS)

Dos 10 municípios na lista das contratações mais caras para o São João 2026 de Pernambuco, seis são considerados “pequenos”, segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, com menos de 50 mil habitantes.

É o que mostra a lista do Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026 do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no começo da manhã desta sexta-feira (12).

Na relação dos 10 maiores valores pagos por municípios de Pernambuco para o São João, Caruaru aparece disparado na ponta. Vitória de Santo Antão, Petrolina e Garanhuns são as outras cidades do ranking com mais de 100 mil habitantes.

Município pequeno

Conforme o IBGE, município pequeno é aquele com menos de 50 mil habitantes. Apesar da dimensão, a categoria domina a lista de maiores gastos com cachês para as festas juninas em Pernambuco.

O caso mais emblemático de distorção entre o número de moradores e o valor investido na festividade vem do Sertão do Pajeú. O município Santa Terezinha tem pouco mais de 10.500 habitantes, conforme previsão do IBGE para 2025.

No ranking do Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026 do MPPE, o município aparece na nona colocação, na frente de Garanhuns, com R$ 1,23 milhão gastos até o momento.

Serão apenas três de dias de apresentações em Santa Terezinha: de 4 a 6 de julho. Banda Mastruz com Leite (R$ 250 mil) abre os shows. Luan Estilizado (R$ 250 mil) e Victor (R$ 130 mil) vêm em seguida, para Henry Freitas (R$ 600 mil) fechar a festança.

Casinhas

No Agreste Setentrional fica Casinhas. Os seus 13.500 habitantes já puderam assistir às atrações do ciclo festivo junino, que começou no dia 8 de maio e foi encerrado na última segunda-feira (8). Nenhum cantor ou banda de prestígio nacional. Mas o alto valor gasto veio do número de apresentações durante o período: 14.

O maior valor pago por show foi o de Arreio de Ouro (R$ 180 mil), que ajudou a colocar Casinhas no mapa do ranking dos maiores investimentos nas festividades de Pernambuco, com R$ 1,24 milhão e a oitava colocação.

Caetés

Caetés (de aproximadamente 30.450 mil moradores), no Agreste Meridional, é o terceiro município do estado que mais gastou com o São João, atrás apenas de Caruaru e Vitória de Santo Antão.

Os R$ 1,67 milhão foram gastos com uma programação de shows que começa neste sábado (13) e vai até o dia 4 de julho. O grande nome, pelo menos em valores, é Léo Magalhães (R$ 500 mil), que se apresenta no próximo dia 25.

Afogados da Ingazeira

Dentre os pequenos municípios que dominam o top 10 dos gastos com festividades, o município de Afogados da Ingazeira é o maior, com população estimada de 42.400 mil moradores.

Ocupa a quinta colocação do ranking do MPPE com R$ 1,42 milhão pagos nas apresentações juninas, que começou no dia 28 de maio.

Taty Girl (R$ 350 mil) é o destaque entre as sete atrações. Entre elas, as nacionalmente conhecidas, e com pouco a ver com o tradicional ciclo de São João, Fundo de Quintal e Detonautas.

Petrolândia

Colada em Afogados, no sexto lugar, está Petrolândia, no Sertão de Itaparica. Os tributos dos seus 35.990 habitantes ajudaram a pagar R$ 1,35 milhão pela prefeitura local.

A lista de apresentações ficou resumida a cinco nomes. A abertura aconteceu no dia 15 de maio, com o mais cara delas: a dupla Iguinho e Lulinha (R$ 450 mil). Os show se encerram no dia 1º de julho.

Aliança

E para fechar o rol dos seis municípios pequenos com hegemonia no ranking dos maiores valores com cachês, uma cidade fora do Sertão e Agreste: Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na sétima posição.

Com população prevista em torno de 37.400 moradores, ela investiu R$ 1,26 milhão nas festas juninas em 2026, que começam nesta sexta-feira e vão até o domingo (14), dia do grande nome do evento: Zezo Potiguar (R$ 490 mil).

