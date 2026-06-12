São João 2026: municípios pequenos são maioria no top 10 dos gastos mais altos com shows
Conforme o Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026, entre os 10 maiores gastos com shows estão seis localidades classificadas pelo IBGE como municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes
Publicado: 12/06/2026 às 10:32
Município de Santa Terezinha, no Sertão do Pajeú de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAS)
Dos 10 municípios na lista das contratações mais caras para o São João 2026 de Pernambuco, seis são considerados “pequenos”, segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, com menos de 50 mil habitantes.
É o que mostra a lista do Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026 do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no começo da manhã desta sexta-feira (12).
Na relação dos 10 maiores valores pagos por municípios de Pernambuco para o São João, Caruaru aparece disparado na ponta. Vitória de Santo Antão, Petrolina e Garanhuns são as outras cidades do ranking com mais de 100 mil habitantes.
Município pequeno
Conforme o IBGE, município pequeno é aquele com menos de 50 mil habitantes. Apesar da dimensão, a categoria domina a lista de maiores gastos com cachês para as festas juninas em Pernambuco.
O caso mais emblemático de distorção entre o número de moradores e o valor investido na festividade vem do Sertão do Pajeú. O município Santa Terezinha tem pouco mais de 10.500 habitantes, conforme previsão do IBGE para 2025.
No ranking do Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026 do MPPE, o município aparece na nona colocação, na frente de Garanhuns, com R$ 1,23 milhão gastos até o momento.
Serão apenas três de dias de apresentações em Santa Terezinha: de 4 a 6 de julho. Banda Mastruz com Leite (R$ 250 mil) abre os shows. Luan Estilizado (R$ 250 mil) e Victor (R$ 130 mil) vêm em seguida, para Henry Freitas (R$ 600 mil) fechar a festança.
Casinhas
No Agreste Setentrional fica Casinhas. Os seus 13.500 habitantes já puderam assistir às atrações do ciclo festivo junino, que começou no dia 8 de maio e foi encerrado na última segunda-feira (8). Nenhum cantor ou banda de prestígio nacional. Mas o alto valor gasto veio do número de apresentações durante o período: 14.
O maior valor pago por show foi o de Arreio de Ouro (R$ 180 mil), que ajudou a colocar Casinhas no mapa do ranking dos maiores investimentos nas festividades de Pernambuco, com R$ 1,24 milhão e a oitava colocação.
Caetés
Caetés (de aproximadamente 30.450 mil moradores), no Agreste Meridional, é o terceiro município do estado que mais gastou com o São João, atrás apenas de Caruaru e Vitória de Santo Antão.
Os R$ 1,67 milhão foram gastos com uma programação de shows que começa neste sábado (13) e vai até o dia 4 de julho. O grande nome, pelo menos em valores, é Léo Magalhães (R$ 500 mil), que se apresenta no próximo dia 25.
Afogados da Ingazeira
Dentre os pequenos municípios que dominam o top 10 dos gastos com festividades, o município de Afogados da Ingazeira é o maior, com população estimada de 42.400 mil moradores.
Ocupa a quinta colocação do ranking do MPPE com R$ 1,42 milhão pagos nas apresentações juninas, que começou no dia 28 de maio.
Taty Girl (R$ 350 mil) é o destaque entre as sete atrações. Entre elas, as nacionalmente conhecidas, e com pouco a ver com o tradicional ciclo de São João, Fundo de Quintal e Detonautas.
Petrolândia
Colada em Afogados, no sexto lugar, está Petrolândia, no Sertão de Itaparica. Os tributos dos seus 35.990 habitantes ajudaram a pagar R$ 1,35 milhão pela prefeitura local.
A lista de apresentações ficou resumida a cinco nomes. A abertura aconteceu no dia 15 de maio, com o mais cara delas: a dupla Iguinho e Lulinha (R$ 450 mil). Os show se encerram no dia 1º de julho.
Aliança
E para fechar o rol dos seis municípios pequenos com hegemonia no ranking dos maiores valores com cachês, uma cidade fora do Sertão e Agreste: Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na sétima posição.
Com população prevista em torno de 37.400 moradores, ela investiu R$ 1,26 milhão nas festas juninas em 2026, que começam nesta sexta-feira e vão até o domingo (14), dia do grande nome do evento: Zezo Potiguar (R$ 490 mil).