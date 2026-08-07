Quase meia tonelada de cocaína é incinerada pela PF no Sertão

Procedimento foi realizado nesta quinta (5), na cidade de Salgueiro

A incineração de entorpecentes é o procedimento legal de destruição de drogas no Brasil (Foto: Divulgação/PF)

Cerca de meia tonelada de cocaína foi incinerada pela Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (5), na cidade de Salgueiro, no Sertão.

O material entorpecente foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, segundo informações divulgadas pela PF.

“A destruição do entorpecente foi realizada após a devida autorização judicial, observando os procedimentos legais e as normas de segurança aplicáveis”, destacou a corporação, em nota.

Além da PF, a operação de incineração contou com o apoio da PRF e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), além do acompanhamento de representantes da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e a fiscalização de todo o procedimento.

A incineração de entorpecentes é o procedimento legal de destruição de drogas no Brasil; assim, os materiais são definitivamente retirados de circulação.