Menino atacado por tubarão em Jaboatão dá primeiros passos com prótese

Garoto de 11 anos perdeu a perna no último dia 31 de maio, na Praia de Piedade, em Jaboatão, no Grande Recife

Menino atacado por tubarão inicia uso de prótese na perna. (Reprodução/Redes Sociais )

O menino de 11 anos que perdeu a perna após ser atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão, no Grande Recife, iniciou o uso de prótese do membro inferior esquerdo. A informação foi publicada em vídeo nas redes sociais pelos pais do garoto, Lucas Nemezio e Sabrina Castor.

“A vida e seus recomeços!! Hoje iniciamos uma nova etapa na vidinha do nosso querido paciente João. Gratidão aos pais pela confiança em nosso trabalho. Para nós, é uma honra fazer parte dessa jornada que já está sendo linda e abençoada”, escreveu a clínica ortopédica onde o acompanhamento está acontecendo, em uma postagem colaborativa com familiares do menino.

Nas imagens, ele aparece provando uma prótese de perna esquerda. Também foram registrados os momentos dos primeiros passos, ainda com apoio, e de quando ele já consegue ficar em pé sozinho. Nos comentários, inúmeras pessoas escreveram mensagens de carinho e apoio ao garoto.

A prótese foi garantida por meio de uma campanha de arrecadação promovida pela família, antes mesmo de o menino receber alta do hospital.

Relembre

João Lucas Nemezio, de 11 anos, foi atacado por um tubarão enquanto tomava banho de mar na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele perdeu a perna esquerda e teve uma fratura na mão do mesmo lado do corpo.

Ele passou mais de um mês internado e recebeu alta hospitalar no dia 6 de junho. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o avô do menino, Manoel Genésio, contou que o neto deixou o hospital fora de perigo e emocionou funcionários e familiares durante a despedida.

A família também mudou de residência para oferecer melhores condições de acessibilidade, acompanhar o tratamento e facilitar a rotina da criança, compartilhou Manoel.

Clínica

A clínica onde o garoto está sendo atendido é a mesma onde a estudante Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi atacada por um tubarão-tigre no dia 1° de junho de 2026, na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Marcela perdeu a perna direita e também já iniciou o uso de prótese.

