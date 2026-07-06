Com balões e cartazes, menino atacado por tubarão ganha festa ao chegar à nova casa

Familiares prepararam recepção com balões e cartazes após alta hospitalar; mudança para nova residência foi necessária para garantir mais acessibilidade durante a recuperação

Menino atacado por tubarão é recebido por familiares com festa após alta hospitalar (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A volta para casa do menino de 11 anos que sobreviveu a um ataque de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, foi marcada por emoção e celebração. Horas depois de receber alta hospitalar, nesta segunda-feira (6), a criança foi surpreendida por uma festa preparada por familiares na nova residência, para onde precisou se mudar por causa das necessidades impostas pela reabilitação.

Balões, cartazes, aplausos e muitos abraços recepcionaram o garoto na chegada. Uma das mensagens ecarregadas por uma familiar dizia: “Você venceu, nosso campeão”.

A mudança foi necessária porque a antiga residência da família não possuía estrutura adequada para a nova rotina do menino, que ainda depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Apesar do novo endereço, ele continua morando no bairro de Piedade, onde vivia antes do acidente.

O retorno para casa representa o início de uma nova fase após 36 dias de internação, período em que o garoto passou por cirurgias e se recuperou da amputação da perna esquerda e dos ferimentos na mão esquerda provocados durante o ataque.

Segundo o avô, Manoel Genésio, a alta foi autorizada porque o quadro clínico evoluiu de forma positiva, sem sinais de infecção. Como a mão esquerda ainda está em recuperação, o menino não pode utilizar muletas e continuará usando cadeira de rodas até avançar no tratamento. Ele também será submetido à fisioterapia para recuperar os movimentos da mão.

Além da adaptação à nova casa, a família comemora a campanha de arrecadação criada para custear a prótese alcançou a meta, e o equipamento já foi encomendado. A expectativa é que o menino inicie o processo de adaptação assim que receber autorização médica. A família ainda necessita de doações para custear o tratamento.

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O ataque ocorreu na tarde de 31 de maio, quando a criança foi mordida por um tubarão enquanto estava no mar da Praia de Piedade. Ela foi socorrida por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e encaminhada inicialmente ao Hospital da Aeronáutica.

Depois, foi transferida para o Hospital da Restauração, onde passou pela cirurgia que resultou na amputação da perna esquerda. Após deixar a UTI, foi levada para o Hospital Unimed Recife, onde permaneceu internada até receber alta.

Agora, o menino inicia a etapa de reabilitação, marcada pelo desafio de recuperar a autonomia e se adaptar à futura prótese.