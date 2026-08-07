Homem é executado por criminosos vestidos com camisas da Polícia em Vitória de Santo Antão

O assassinato aconteceu na noite desta quinta-feira (6), em um campo society no bairro Jardim Ipiranga, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco

Homem é executado por criminosos vestidos com camisas da Polícia Penal em Vitória de Santo Antão (Foto: Câmera de Segurança/Reprodução)

Um homem de 31 anos, identificado como Ailton Apolinário da Silva Filho, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (6), em um campo society no bairro Jardim Ipiranga, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram quatro homens encapuzados e usando camisas da Polícia Penal, todos fortemente armados.

Durante a invasão, os suspeitos rendem os clientes que estavam no local, mandam todos deitar bo chão, enquanto um deles permaneceu perto de Ailton, também deitado ao chão.

Em seguida, outro criminoso, armado com um fuzil, se aproxima e efetua pelo menos dois disparos à queima-roupa. Ao mesmo tempo, um comparsa descarrega um revólver contra a vítima. Após os tiros, o grupo fugiu.

Policiais militares foram acionados, isolaram a área para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística (IC) e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão.

“A vítima, um homem de 31 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo, dentro de um estabelecimento, e foi a óbito no local. As investigações seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, informou a corporação.

