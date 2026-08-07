IMIP amplia tratamento de câncer com nova máquina de radioterapia e investimento de R$ 25 milhões

Equipamento deve elevar de 140 para 210 o número de pacientes atendidos por dia. Pernambuco passará a contar com sete aceleradores lineares para o SUS

IMIP é uma referência em diagnósticos e tratamentos das repercussões da cardiopatia (NIVALDO FRAN/DP)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife, vai ampliar a capacidade de atendimento oncológico com a instalação de uma nova máquina de radioterapia. O equipamento faz parte de um pacote de investimentos de cerca de R$ 25 milhões do Ministério da Saúde, que inclui ainda um tomógrafo, uma ressonância magnética e um acelerador linear.

Nesta sexta-feira (7), o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, visitou a unidade para acompanhar o andamento das obras que vão receber os novos equipamentos.

Atualmente, o IMIP realiza cerca de 140 atendimentos de radioterapia por dia. Com a chegada do terceiro acelerador linear, prevista para 2027, a capacidade passará para aproximadamente 210 pacientes diariamente. A nova sala onde o equipamento será instalado deve ser concluída em outubro.

Segundo Mozart Sales, o objetivo é reduzir o tempo de espera para diagnóstico e tratamento do câncer, além de ampliar a oferta de exames de imagem em um dos maiores hospitais públicos do Nordeste.

“O IMIP é o maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste, com 1.050 leitos. Hoje há um gargalo para exames como tomografia e ressonância devido ao grande volume de pacientes. Com os novos equipamentos, vamos dobrar a capacidade desses exames e acelerar o diagnóstico e o início do tratamento, especialmente dos pacientes com câncer”, afirmou.

Com os investimentos, o hospital passará de dois para três aceleradores lineares, a quantidade de tomógrafos dublicará, passando para quatro, e contará também com uma nova ressonância magnética, ampliando a capacidade de realização de exames e tratamentos.

Com a chegada do novo acelerador linear ao IMIP, Pernambuco passará a contar com sete aceleradores lineares dedicados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a rede dispõe de dois equipamentos no IMIP, dois no Hospital do Câncer de Pernambuco e dois no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

O IMIP é uma das unidades de referência em oncologia de Pernambuco e, ao lado do Hospital do Câncer de Pernambuco, é habilitado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), recebendo pacientes regulados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Radioterapia mais rápida e com menos efeitos colaterais

A coordenadora do Serviço de Radioterapia do IMIP, Ana Luiza Fassizoli, explicou que o novo equipamento permitirá ampliar o acesso ao tratamento e incorporar tecnologias mais modernas para pacientes atendidos pelo SUS.

“Hoje temos filas de cerca de um mês para radioterapia. Com o novo acelerador linear, vamos ampliar o acesso e oferecer tratamentos mais precisos, reduzindo o tempo de permanência do paciente no Recife e diminuindo a probabilidade de efeitos colaterais”, afirmou.

Segundo ela, alguns tratamentos que atualmente exigem até 35 sessões poderão ser concluídos em cerca de 20 sessões ou até cinco aplicações, dependendo do tipo de tumor e da indicação clínica.

“Há pacientes que hoje precisam permanecer mais de um mês no Recife para concluir o tratamento. Com essa tecnologia, conseguiremos reduzir esse tempo em diversos casos, o que representa mais conforto e qualidade de vida para quem vem do interior do estado.”

A expectativa é que cerca de dois terços dos pacientes atendidos pelo IMIP passem a receber radioterapia de alta tecnologia após a instalação do novo acelerador.

A nova sala que receberá o equipamento está em fase final de construção e deve ser entregue em outubro. A previsão é que o acelerador linear entre em funcionamento em 2027, após a conclusão do processo de aquisição, instalação e habilitação do serviço.

Cirurgia robótica no SUS

Durante a visita, Mozart Sales também informou que o IMIP será uma das primeiras unidades de Pernambuco a realizar cirurgias robóticas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital já assinou convênio com o Ministério da Saúde e os recursos para aquisição do equipamento estão garantidos.

A previsão é que o robô esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2027, inicialmente para cirurgias de próstata, com expansão futura para procedimentos de câncer colorretal.

Segundo o secretário, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz também receberá equipamento semelhante, tornando Pernambuco um dos estados a oferecer cirurgia robótica pelo SUS.

Investimentos em Pernambuco

Além do IMIP, o Ministério da Saúde anunciou investimentos em outras unidades de Pernambuco, incluindo o Hospital do Câncer de Pernambuco, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Santa Maria, em Araripina, Fundação Altino Ventura, Santa Casa do Recife, Hospital Dom Tomás, em Petrolina, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araripe (Cisan), com aquisição de equipamentos, ampliação de serviços e habilitação de novos atendimentos especializados.