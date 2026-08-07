Morre aos 82 anos Edinho, ex-presidente do Santa Cruz e da FPFS

Dirigente comandou a Cobra Coral e teve grande contribuição para o crescimento do futsal no estado

Edson Domingues Nogueira, ex-presidente da FPFS (Reprodução/FPFS )

A Federação Pernambucana de Futsal (FPFS) comunicou, nesta sexta-feira (7), a morte de Édson Domingues Nogueira, mais conhecido como Edinho, ex-presidente da entidade, aos 82 anos.

Nascido em 1º de maio de 1944, O dirigente também teve grande história no futebol do estado, tendo presidido o Santa Cruz entre os anos de 2007 e 2008.

A passagem de Edinho pela presidência do Tricolor também ficou marcada por um momento histórico na política do clube. Nas eleições de 2006, ele liderou a chapa "Credibilidade e Competência" e derrotou a "Santa Renovação", encabeçada por Alberto Lisboa, por uma diferença de 57 votos.

Edinho recebeu 731 votos, contra 674 do adversário, tornando-se o primeiro candidato de oposição a vencer uma eleição presidencial no Santa Cruz.

A vitória representou uma ruptura com o cenário político vivido até então no Arruda e simbolizou a expectativa por mudanças internas na gestão coral. Ao fim da apuração, Edinho foi festejado por torcedores, em uma comemoração que marcou uma das cenas mais emblemáticas da história política do Santa Cruz.

Em nota oficial, a FPFS destacou que a atuação de Edinho à frente da Federação deixou um legado de compromisso, dedicação e amor à modalidade.

A entidade ressaltou ainda a importante contribuição do ex-dirigente para o crescimento do futsal no estado, classificando-o como "o maior presidente de todos os tempos".



A Federação Pernambucana de Futsal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade esportiva. "Neste momento de dor, desejamos força e conforto para enfrentar esta irreparável perda", afirmou a entidade em nota de pesar.



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