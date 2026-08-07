Ação integrada remove barricadas instaladas por grupos criminosos na comunidade V8, em Olinda

Um efetivo de 100 profissionais, das polícias Civil, Militar e Guarda Municipal buscam garantir a livre circulação de moradores e veículos

A ação integrada foi planejada para ampliar a segurança nas comunidades do V8 e V9 (Digulgação/PMPE)

A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Olinda, realizam nesta sexta-feira (7), a Operação Break, na comunidade do V8, em Olinda. O objetivo é remover barricadas instaladas por grupos criminosos e garantir a livre circulação de pessoas e veículos, além de reforçar a presença do Estado na região. A ação integrada foi planejada para ampliar a segurança nas comunidades do V8 e V9.

Quatro barricadas foram retiradas na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com comandante do 1º BPM, TC Lenildo de Freitas Paixão, as obstruções eram feitas durante a noite para atrapalhar o trabalho da polícia e facilitar o tráfico de drogas. "Essas barricadas impactavam não só a entrada polícia como a de serviços básicos, a exemplo da chegada de ambulância".

O comandande, disse que a operação seguirá por tempo interminado. "Vamos tentar identificar quem faz essas barricadas, além de trabalhar na repressão do tráfico de drogas e no cumprimento de mandados de prisão". Até o momento foram apreendidas 40 pedras de crack, com a ajuda do CIPCães. Ninguém ainda foi preso.

O efetivo conta com 100 profissionais, distribuídos em diferentes modalidades de policiamento e apoio operacional. O planejamento inclui equipes do 1º BPM, GTA, CIPMoto, BPRp, CIPCães, BOPE, equipes de Inteligência, além de efetivos empregados em viaturas, base móvel, drones e outras ações de apoio.

Também participaram equipes do 16º BPM e 17º BPM, compondo o reforço empregado na área. Ao todo, estão previstas ações de patrulhamento, pontos de bloqueio, apoio aéreo com drones e presença policial em áreas estratégicas das comunidades do V8 e V9.

A operação está inserida em um planejamento mais amplo de combate às Mortes Violentas Intencionais (MVI), com intensificação do policiamento motorizado nas áreas do 1º BPM