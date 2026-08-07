Clube de Tiro em São Lourenço da Mata permanece fechado após furto de armas

Até o momento, um suspeito de ter participado da ação foi preso. PCPE instaurou inquérito para investigar o caso

A PCPE informou que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos. (Foto: Mauricio Ferry / DP Foto)

O Clube de Tiro que teve cerca de 15 pistolas furtadas em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, permanece fechado nesta sexta-feira (07), dois dias após o ato criminoso. Em publicação nas redes sociais, o Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTT-PE) pediu compreensão dos frequentadores diante do ocorrido.

De acordo com o CTT-PE, 10 suspeitos invadiram o estabelecimento privado na madrugada da última quarta-feira (5) e furtaram pelo menos 15 pistolas.

Antes de invadir o local, os criminosos danificaram a rede elétrica para impedir o funcionamento das câmeras de segurança. Ao perceber a ação, a equipe de segurança eletrônica do clube acionou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem em atitude suspeita, com um veículo estacionado nas proximidades. Ao avistar a equipe, ele tentou fugir, mas foi detido.

A PMPE informou, através de nota, que durante as diligências foram apreendidos um carregador de pistola calibre 9mm, cinco munições do mesmo calibre, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para a investigação.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que instaurou um inquérito policial para apurar o ocorrido no clube de tiro, localizado às margens da BR-408.

A corporação ainda afirmou que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos.

“Outras informações serão divulgadas em momento oportuno, a fim de não comprometer o andamento das investigações”, finalizou a nota da PCPE.

