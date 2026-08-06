Vídeo: assaltantes roubam colar de mulher na Zona Norte do Recife e são presos horas depois

Imagens de câmeras de segurança mostram momentos em que os assaltantes cercam e a vítima é atacada

Roubo foi registrado na manhã desta quarta (5) (Foto: Reprodução/PMPE)

Dois suspeitos de praticarem assaltos e roubos de joias no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, foram presos na quarta (5). A dupla foi detida pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no bairro de Passarinho, na mesma região, horas depois de atacar e levar o colar de uma mulher.

Imagens repassadas pela PMPE mostram a ação criminosa. O vídeo de câmeras de monitoramento capturou quando uma mulher desce de um táxi e anda pela calçada. Enquanto isso, uma moto cinza com dois homens se aproxima.

Eles aguardam o momento para atacar a vítima de costas. O garupa desce, se aproxima e leva o colar da mulher, que grita assustada. Em seguida, ele corre de volta para a motocicleta e a dupla foge.

Segundo a PMPE, os homens fazem parte de um grupo criminoso especializado em subtrair joias. O caso de ataque à mulher possibilitou a identificação e localização dos suspeitos.

Durante a ação, foram apreendidas duas correntes douradas, uma pulseira dourada, as roupas, capacetes e moto utilizados pelos suspeitos durante o crime e dois aparelhos celulares.

Ainda conforme repassou a corporação, os suspeitos foram levados à Delegacia do Espinheiro, também na Zona Norte, para a adoção das medidas legais cabíveis.