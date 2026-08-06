Clube de tiro é invadido e tem armas roubadas em São Lourenço da Mata

Cerca de 10 criminosos participaram da ação; um suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o caso

Clube de Tiro de Pernambuco, localizado às margens da BR-408, em São Lourenço da Mata (Reprodução/ Google Street View)

Cerca de 10 criminosos invadiram o Clube de Tiro de Pernambuco, localizado às margens da BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (5). Segundo informações preliminares, pelo menos 15 pistolas foram levadas. Após a ocorrência, o clube suspendeu as atividades.

Antes de invadir o local, os criminosos danificaram a rede elétrica para impedir o funcionamento das câmeras de segurança. Ao perceber a ação, a equipe de segurança do clube acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem em atitude suspeita, com um veículo estacionado nas proximidades. Ao avistar a equipe, ele tentou fugir, mas foi detido. A PM informou, através de nota, que durante as diligências foram apreendidos um carregador de pistola calibre 9mm, cinco munições do mesmo calibre, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para a investigação.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para apurar o furto ocorrido nas dependências do estabelecimento. Segundo a corporação, as diligências realizadas até o momento resultaram na prisão de um suspeito de participação no crime.

"As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos, bem como recuperar os materiais subtraídos", informou a Polícia Civil.

Também por meio de nota divulgada nas redes sociais, o Centro de Treinamento Tático de Pernambuco (CTTPE) informou que, por volta da meia-noite do dia 5 de agosto, suas instalações foram alvo de uma ação criminosa.

"Na ocasião, aproximadamente 10 indivíduos armados invadiram as dependências da instituição. Durante a ação, os criminosos tiveram acesso a um dos cofres do estabelecimento, de onde subtraíram algumas pistolas regularmente registradas, além de outros produtos controlados", diz o comunicado.

O CTTPE afirmou ainda que, imediatamente após o crime, adotou todas as providências cabíveis, acionando as autoridades competentes, que conduzem a investigação. A instituição informou que está colaborando integralmente com os órgãos responsáveis, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso, além de reforçar seus protocolos de segurança e adotar medidas administrativas.