Vídeos mostram "Gangue do Ouro" em ação durante assaltos na Zona Norte do Recife

Os assaltos ocorreram nesta segunda-feira (11), em diversos bairros da Zona Norte do Recife; suspeito em motocicleta vermelha é flagrado praticando uma série de roubos a mão armada

Vídeo mostra 'Gangue do Ouro" em ação durante assalto em Ponta Parada, na Zona Norte do Recife (FOTO: Reprodução/AlertaCampoGrande)

Um homem de 58 anos foi vítima de um assalto na manhã desta segunda-feira (11), no bairro de Ponto de Parada, na Zona Norte do Recife. Durante a ação da “Gangue do Ouro”, a vítima teve a aliança levada, segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com relatos, este não seria um caso isolado na região. Imagens de câmeras de segurança mostram um suspeito armado, conduzindo uma motocicleta Honda XRE de cor vermelha, realizando diversos assaltos em bairros da Zona Norte da capital pernambucana.

Nas gravações, o homem aparece inicialmente abordando um casal que havia acabado de chegar a um condomínio nas proximidades da Praça Santos Dumont, no bairro do Rosarinho.

Horas depois, o mesmo suspeito foi flagrado praticando outro assalto contra um homem que estava na calçada do “Bar do Tonhão”, localizado na Rua Amaro Coutinho, no bairro da Encruzilhada.

Informações extraoficiais apontam ainda que o envolvido tentou cometer outro assalto na Rua João Carvalho, no bairro do Hipódromo, também na Zona Norte do Recife.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou a ocorrência através da 4ª Delegacia do Espinheiro. “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.

