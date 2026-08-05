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Polícia Civil passa a investigar confusão entre turistas e trabalhadores em Muro Alto

Ocorrência foi formalizada na Delegacia de Porto de Galinhas. Investigação busca identificar os turistas envolvidos e apurar responsabilidades

Adelmo Lucena

Publicado: 05/08/2026 às 22:51

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Confusão em Muro Alto aconteceu após turista se recusar a devolver caiaque alugado/Foto: Reprodução/Instagram

Confusão em Muro Alto aconteceu após turista se recusar a devolver caiaque alugado (Foto: Reprodução/Instagram)

A confusão envolvendo turistas e trabalhadores na Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco,  passou a ser investigada pela Polícia Civil. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na 43ª Delegacia de Polícia de Porto de Galinhas nesta quarta-feira (5).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na delegacia de Porto de Galinhas e que as investigações estão em andamento. Segundo a corporação, o objetivo é identificar os turistas e atribuir as responsabilidades legais pelos fatos ocorridos.

O episódio aconteceu na segunda-feira (3) e ganhou repercussão após vídeos mostrarem um turista natural do Rio Grande do Sul discutindo com trabalhadores da praia depois de um desentendimento relacionado ao aluguel de um caiaque.

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Nas imagens, ele aparece fazendo ofensas aos trabalhadores, além de criticar nordestinos. Em outro momento, um segundo homem tenta agredir um dos trabalhadores durante a confusão.

De acordo com relatos de testemunhas, o conflito começou após divergências sobre o horário de devolução do equipamento alugado. A Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinhas afirmou que seus associados não participaram da confusão e que a discussão envolveu apenas os responsáveis pela locação do caiaque e os turistas.


Confusão em Muro Alto aconteceu após turista se recusar a devolver caiaque alugado
Confusão em Muro Alto aconteceu após turista se recusar a devolver caiaque alugado
Muro alto , Turista
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