Polícia Civil passa a investigar confusão entre turistas e trabalhadores em Muro Alto

Ocorrência foi formalizada na Delegacia de Porto de Galinhas. Investigação busca identificar os turistas envolvidos e apurar responsabilidades

Confusão em Muro Alto aconteceu após turista se recusar a devolver caiaque alugado (Foto: Reprodução/Instagram)

A confusão envolvendo turistas e trabalhadores na Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, passou a ser investigada pela Polícia Civil. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na 43ª Delegacia de Polícia de Porto de Galinhas nesta quarta-feira (5).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na delegacia de Porto de Galinhas e que as investigações estão em andamento. Segundo a corporação, o objetivo é identificar os turistas e atribuir as responsabilidades legais pelos fatos ocorridos.

O episódio aconteceu na segunda-feira (3) e ganhou repercussão após vídeos mostrarem um turista natural do Rio Grande do Sul discutindo com trabalhadores da praia depois de um desentendimento relacionado ao aluguel de um caiaque.

Nas imagens, ele aparece fazendo ofensas aos trabalhadores, além de criticar nordestinos. Em outro momento, um segundo homem tenta agredir um dos trabalhadores durante a confusão.

De acordo com relatos de testemunhas, o conflito começou após divergências sobre o horário de devolução do equipamento alugado. A Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinhas afirmou que seus associados não participaram da confusão e que a discussão envolveu apenas os responsáveis pela locação do caiaque e os turistas.



