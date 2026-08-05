Pernambuco supera média nacional no Ideb e Recife registra melhor resultado desde 2005

Estado alcançou nota 4,7 no ensino médio, acima da média nacional, e capital avançou nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e obteve seu melhor resultado desde o início da série histórica

Pernambuco segue entre as três melhores notas do Brasil no Ideb do ensino médio (Foto: Demison Costa - SEE/Divulgação)

Pernambuco manteve-se entre as redes estaduais de ensino médio com melhor desempenho do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).

O estado alcançou nota 4,7, acima da média nacional das redes estaduais (4,3), enquanto o Recife registrou o maior resultado de sua história nos anos iniciais do ensino fundamental, com nota 5,8.

Segundo os dados do Ideb, Pernambuco elevou a nota do ensino médio de 4,5, em 2023, para 4,7 em 2025, um crescimento de 0,2 ponto. O desempenho coloca o Estado entre os três melhores do Brasil nessa etapa, ao lado do Rio Grande do Sul.

À frente aparecem Paraná (5,1) e os estados de Espírito Santo, Goiás e Piauí (4,9). No Nordeste, Pernambuco obteve a segunda melhor nota.

O estado também apresentou crescimento nas demais etapas da educação básica. Nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, a nota passou de 5,3 para 5,8 entre as duas últimas edições do indicador. Já nos anos finais, houve avanço de 4,7 para 4,9.

O Ideb é calculado a partir das taxas de aprovação dos estudantes, obtidas pelo Censo Escolar, e do desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Os resultados de 2025 representam os melhores índices já registrados por Pernambuco desde o início da série histórica, em 2005. Nesse período, o estado acumulou crescimento de 3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, 2,5 pontos nos anos finais e 2 pontos no ensino médio.

Recife

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Na rede municipal, o Recife também apresentou avanço nas duas etapas avaliadas do ensino fundamental. Nos anos iniciais (1º ao 5º ano), a capital alcançou nota 5,8, superior aos 5,5 registrados em 2023. O resultado representa o maior índice da série histórica iniciada em 2005, quando a nota era 3,2. Nos anos finais (6º ao 9º ano), o município passou de 4,8 para 4,9.

Entre as capitais nordestinas, o Recife ocupa a quarta colocação nos anos iniciais, empatado com Aracaju, e a terceira posição nos anos finais, atrás apenas de Teresina e Fortaleza.

Os indicadores de rendimento escolar também permaneceram elevados, com índices de 0,99 nos anos iniciais e 0,98 nos anos finais, refletindo altas taxas de aprovação e permanência dos estudantes na rede municipal.