Após suspensão do TCE, governo de Pernambuco inicia duplicação da BR-232, no Agreste

Primeiro trecho contempla 28,8 quilômetros entre São Caetano e Belo Jardim. Contrato prevê investimento de R$ 236 milhões e execução em até 720 dias

Pernambuco inicia obras da duplicação da BR-232 entre São Caetano e Belo Jardim (Foto: Isaias Silva/Secom)

Depois de ter a licitação suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) por falhas apontadas no edital, o governo de Pernambuco deu início, nesta quarta-feira (5), às obras da primeira etapa da duplicação da BR-232, entre os municípios de São Caetano e Belo Jardim, no Agreste. O trecho inicial compreende 28,8 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 236 milhões e prazo de execução de 720 dias.

A obra é feita no trecho da BR-232 entre São Caetano e Serra Talhada, considerada uma das principais intervenções de infraestrutura viária previstas para o interior do estado. O primeiro segmento contempla a duplicação e a restauração da rodovia entre o fim da pista já duplicada, em São Caetano, e o entroncamento com a PE-166, em Belo Jardim.

Em junho deste ano, a Primeira Câmara do TCE-PE determinou a suspensão da concorrência eletrônica destinada à contratação da obra. A decisão foi motivada por irregularidades identificadas no edital, entre elas exigências consideradas inadequadas para a habilitação de empresas, divergências entre o Termo de Referência e as planilhas orçamentárias, ausência de matriz de alocação de riscos e falta de justificativa técnica para a inversão das fases da licitação.

Após promover ajustes no processo, o governo conseguiu dar prosseguimento à contratação e iniciar a execução dos serviços.

Segundo a gestão estadual, nesta fase inicial os trabalhos começam a partir de São Caetano, com equipes e máquinas já mobilizadas no trecho. O projeto prevê a recuperação da pista existente e a construção de uma nova pista em pavimento rígido de concreto, material que apresenta maior vida útil e menor necessidade de manutenção em comparação ao asfalto convencional.

Além da duplicação, o contrato inclui melhorias no sistema de drenagem, nova sinalização horizontal e vertical, adequação dos acessos à rodovia, restauração de duas pontes existentes, construção de outras duas estruturas e implantação de 17 retornos operacionais ao longo do percurso.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) é responsável pela elaboração do projeto e pela fiscalização da obra. De acordo com o diretor-presidente da autarquia, André Fonseca, os projetos dos próximos lotes já estão em desenvolvimento para permitir a continuidade da duplicação em direção ao Sertão.

"Neste primeiro momento, as obras se iniciam em São Caetano e seguem até Belo Jardim, com máquinas e trabalhadores já mobilizados no trecho. Paralelamente, estamos elaborando os projetos dos próximos lotes para que a duplicação da BR-232 avance até Serra Talhada, no Sertão. Hoje, damos início a uma grande realização para o povo pernambucano”, afirmou.

O projeto completo prevê a duplicação de aproximadamente 265 quilômetros entre São Caetano e Serra Talhada. A intervenção foi dividida em dois grandes lotes, sendo que o primeiro compreende o trecho entre São Caetano e Arcoverde, e o segundo ligará Arcoverde até Serra Talhada.

A obra integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e é apontada pela gestão estadual como estratégica para ampliar a capacidade da rodovia e melhorar a ligação entre o Agreste, o Sertão e a Região Metropolitana do Recife.

