Raquel Lyra assina licitação da duplicação da BR-232 entre os trechos de São Caetano e Belo Jardim

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou nesta segunda-feira (27), a licitação da duplicação de BR-232, no trecho entre São Caetano e Belo Jardim. O investimento será de R$ 250 milhões. A assinatura ocorreu durante o 9º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), no Recife.

Segundo a gestão estadual, as obras de duplicação devem começar ainda este ano. Além da assinatura da licitação, Raquel Lyra autorizou o repasse aos municípios no valor de mais de R$ 1,3 bilhão, oriundos da outorga da concessão da Compesa. Segundo o governo, os valores visam reforçar os investimentos locais e ampliar a capacidade das prefeituras de executar obras e serviços públicos essenciais.

Entre os municípios contemplados, Caruaru receberá R$ 35 milhões, enquanto Recife será beneficiado com R$ 143 milhões e Jaboatão dos Guararapes com R$ 58 milhões para investimentos em infraestrutura e melhorias urbanas.

A concessão dos serviços da Compesa foi adquirida por duas empresas, que terão de investir R$ 19,5 bilhões até 2033 para garantir a universalização do saneamento básico em Pernambuco. O Governo do Estado alegou que não tinha condições de empregar o valor total para realizar esse serviço em tempo hábil para atender ao Marco Regulatório do Saneamento Básico.