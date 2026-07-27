Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar após falha elétrica nesta segunda (27)

Sistema metroviário foi paralisado parcialmente às 18h24, após curto-circuito e suspesão de fornecimento de energia dos ramais Jaboatão e Camaragibe

Passageiros e o Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Os ramais Jaboatão e Camaragibe do Metrô do Recife voltaram a operar por volta das 20h desta segunda-feira (27), após uma falha elétrica provocar a paralisação total da Linha Centro por mais de uma hora.

O sistema foi desativado às 18h24, após um curto-cirtuito na Estação Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Às 18h, o problema levou à desenergização do ramal Joboatão e o posterior fechamento da Linha Centro.

A causa do curto-circuito não foi apontada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que disse, em nota, ter adotado a estratégia de evacuação total do sistema, com a retirada de todos os passageiros.

Ainda em nota, a CBTU informou que "após atuação da equipe técnica e operacional, o problema elétrico do ramal Jaboatão foi resolvido". Essa é a quarta paralisação do sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife em menos de um mês.

