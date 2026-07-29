Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após paralisação nesta quarta-feira (29)

Só neste mês, o serviço foi interrompido três vezes, deixando centenas de passageiros sem transporte

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar, às 7h40, de acordo com a Companhaia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A Companhia informou em nota que a equipe de manutenção em conjunto com a operação atuaram para a resolução do problema. Só este mês o serviço foi interrompido três vezes.

O ramal não iniciou a operação às 5h da manhã desta quarta-feira (29). Segundo a CBTU, uma falha na subestação rodoviária interrompeu o fornecimento de energia.

Todas as estações do ramal Camaragibe: Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu estavam paradas.

Enquanto aguardavam a normalização do serviço, passageiros relataram preocupação com o impacto na rotina. O técnico de enfermagem Weverton Ricardo de Andrade, de 32 anos, que utiliza o metrô diariamente para ir e voltar do trabalho, afirmou que o atraso aumentaria ainda mais o tempo de deslocamento.

“Demora muito. Principalmente hoje. Se o metrô não tivesse voltado, eu teria que ir até o Derby, pegar o BRT e gastar mais uma passagem para chegar em casa”, contou.

Segundo ele, normalmente já chega em casa por volta das 10h e, quando há problemas na operação, o horário se estende ainda mais.



A passageira Nadja Santos, de 54 anos, seguia para Camaragibe quando soube da paralisação. Ela disse que recebeu a informação por meio da imprensa e temeu precisar mudar completamente o trajeto.



“Se a gente fosse fazer outra rota, seria muito difícil. Teria que pegar um ônibus até a Boa Vista e depois outro para Camaragibe. Depois ainda seguir para São Lourenço. Ia demorar muito”, afirmou.



Na noite da última segunda-feira (27), a linha Centro foi interditada após uma queda de energia no ramal Jaboatão. Segundo a CBTU, o sistema teve que ser paralisado por conta de um curto-circuito na estação Cavaleiro, que afetou toda a operação.

