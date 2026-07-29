Falha elétrica paralisa Ramal Camaragibe do Metrô do Recife nesta quarta-feira (29)

A previsão, segundo a CBTU, é de que as atividades voltem a normalidade ainda na manhã desta quarta

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife está parado. O ramal não iniciou a operação às 5h da manhã desta quarta-feira (29).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma falha na subestação rodoviária interrompeu o fornecimento de energia. A previsão, segundo a CBTU, é de que as atividades voltem a normalidade ainda na manhã desta quarta.

Todas as estações do ramal Camaragibe estão sem funcionar. As plataformas estão cheias de passageiros.

"Todos os trens da linha Centro estão circulando para Jaboatão", destacou a CBTU.

Na noite da última segunda-feira (27), a linha Centro foi interditada após uma queda de energia no ramal Jaboatão. Segundo a CBTU, o sistema teve que ser paralisado por conta de um curto-circuito na estação Cavaleiro, que afetou toda a operação.

