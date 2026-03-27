Adolescente que tentou salvar as irmãs no mar de Boa Viagem tem morte por afogamento confirmada

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (26), nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem; adolescente percebeu que as irmãs poderiam se afogar e morreu tentando salvá-las

Socorristas tentam reanimar adolescente afogada em Boa Viagem (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma adolescente de 12 anos morreu afogada, na noite desta quinta-feira (26), na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

A informação é do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou manobras de reanimação cardiopulmonar logo após retirarem a vítima do mar.

Ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração, onde faleceu. Outras duas crianças, de 7 e 9 anos, foram retiradas do mar com a ajuda de populares, atendidas no HR e liberadas.

Como aconteceu

Informações preliminares indicam que a adolescente entrou no mar ao perceber que suas duas irmãs estavam se afogando.

Ao tentar salvar uma delas, acabou se afogando também. As crianças menores saíram da água com ajuda de populares.

A menina mais velha foi localizada a cerca de 200 metros do ponto onde desapareceu, após buscas nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem.

O resgate mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e contou com apoio de banhistas.