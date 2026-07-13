Bebê de 1 ano 11 meses morre afogada após cair em piscina em Olinda

Menina estava na casa de familiares por parte de pai quando caiu na piscina

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

Uma menina de 1 ano e 11 meses morreu após se afogar na piscina de uma residência no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife. O acidente aconteceu no sábado (11); a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo informações preliminares, a menina estava na casa de familiares quando caiu na piscina. Ela foi levada para uma unidade de saúde próxima ao local, onde recebeu atendimento, mas morreu em decorrência do afogamento.

A tia paterna da criança havia saído para trabalhar e a deixou sob os cuidados da própria filha, de 17 anos. A adolescente também era responsável por outros dois primos e estava em um dos quartos da residência no momento em que o acidente ocorreu.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência como morte acidental por meio da 7ª Delegacia Seccional de Olinda. A Polícia Civil informou ainda que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. As investigações seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos.

Dois afogamentos no mesmo fim de semana

Um jovem de 24 anos também morreu após se afogar em um parque aquático no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco, na tarde de domingo (12). Guilherme Soares Ferreira chegou a ser socorrido por equipes de resgate, mas não resistiu.

O afogamento aconteceu por volta das 15h20 e equipes do Grupo de Socorristas Voluntários de Tabira (GSVT) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento, mas não conseguiram reverter o quadro.