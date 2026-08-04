Homem morre eletrocutado durante manutenção de ar-condicionado em escola do Recife

Acidente ocorreu na Escola Municipal dos Remédios, em Afogados. Aulas da tarde foram suspensas e perícia deve apontar as causas da descarga elétrica

Corpo de Bombeiros e Samu atuaram na ocorrência, mas trabalhador não resistiu (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (4) após sofrer um choque elétrico enquanto realizava a manutenção de um aparelho de ar-condicionado na Escola Municipal dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. O acidente aconteceu durante uma vistoria técnica na unidade de ensino.

Com o impacto da descarga elétrica, o corpo caiu sobre o telhado de um imóvel vizinho à escola, onde funciona uma oficina mecânica. O caso mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Neoenergia Pernambuco e do Instituto de Medicina Legal (IML).

O Corpo de Bombeiros informou que enviou três viaturas para atender a ocorrência. Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Secretaria de Educação do Recife, uma equipe da própria pasta realizava uma vistoria técnica na escola quando o acidente foi registrado. Em razão da ocorrência, as aulas do turno da tarde foram canceladas e foi solicitado o desligamento total da energia elétrica da unidade como medida preventiva.

A pasta informou ainda que será solicitada uma perícia técnica para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o que provocou a descarga elétrica. Além disso, afirmou que está prestando assistência aos familiares da vítima, com apoio de profissionais das áreas psicológica e social.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que técnicos da distribuidora foram ao local a pedido do Corpo de Bombeiros e constataram que o choque ocorreu nas instalações elétricas internas da escola, sem qualquer relação com a rede de distribuição de energia da concessionária.

A distribuidora também lamentou a morte do trabalhador e reforçou que o acidente aconteceu durante a manutenção do equipamento de ar-condicionado da unidade de ensino.