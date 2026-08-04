Ilhéu flagra cardume de filhotes de tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha

Imagens registradas por um condutor de visitantes mostram dezenas de tubarões-limão nadando próximos à faixa de areia

Cartume de filhotes de tubarão, em Noronha (Cortesia/Rogério Lima)

Um vídeo que mostra um grande cardume de filhotes de tubarão está viralizando nas redes sociais. As imagens foram registradas na manhã desta segunda-feira (3), na Praia do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha, pelo condutor de visitantes Rogério Lima, de 44 anos.

Ele contou que chegou à praia por volta das 8h30, quando avistou os animais. "Sou nativo da ilha e nunca vi tantos filhotes", relatou. De acordo com o morador, os animais são filhotes de tubarão-limão.

O tubarão-limão é facilmente reconhecido por suas duas barbatanas dorsais de tamanho semelhante. A espécie é comum em águas tropicais e costeiras, sendo conhecida pelo comportamento relativamente tranquilo e pela presença frequente em áreas rasas.

Em Fernando de Noronha, o tubarão-limão utiliza regiões próximas à praia para caçar pequenos peixes, especialmente cardumes de sardinhas.

O nome da espécie faz referência à coloração amarelada do corpo, que favorece a camuflagem em fundos arenosos. O animal pode atingir cerca de três metros de comprimento e costuma nadar próximo ao fundo.

Apesar do porte, não há registros relevantes de ataques a humanos com intenção predatória envolvendo a espécie.