No vídeo que teria sido gravado na noite desta quarta-feira (10), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, o pescador devolve o filhote de tubarão ao mar

Vídeo mostra pescador brincando com filhote de tubarão capturado em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um pescador brincando com um filhote de tubarão após capturá-lo acidentalmente na noite desta quarta-feira (10), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Nas imagens, o homem aparece segurando o animal fora d’água e interagindo com ele enquanto outras pessoas acompanham a cena.

Durante a gravação, o pescador chega a abrir e fechar a boca do filhote e faz comentários em tom de brincadeira. “Olha, tubarível, tubarível. Olha, Júnior. Oi, Júnior”, diz ele.

Em seguida, o homem devolve o animal ao mar.