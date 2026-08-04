Trecho da Orla do Janga cede em Paulista, no Grande Recife

Cidade registrou mais de 115 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, segundo a gestão municipal

Trecho cedeu na Avenida João Fonseca de Albuquerque (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um trecho da orla da Praia do Janga, em Paulista, no Grande Recife, cedeu na madrugada desta terça (4), após as fortes chuvas que atingiram a região. Segundo a prefeitura da cidade, o município registrou mais de 115 milímetros de precipitação nas últimas 12 horas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ponto onde o solo cedeu, na Avenida João Fonseca de Albuquerque. Ainda de acordo com a gestão municipal, equipes da Defesa Civil Municipal foram ao local realizar o isolamento preventivo do espaço.

Em nota divulgada à imprensa, o município afirmou que avançou nas tratativas para viabilizar, junto ao Governo Federal, os recursos necessários para fazer contenção da erosão costeira em cinco pontos críticos da orla da cidade. O investimento seria de cerca de R$ 24 milhões.

