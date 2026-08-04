Chuva em Pernambuco: Apac emite alerta laranja para o Grande Recife e Zona da Mata

O Agreste de Pernambuco segue em Estado de Observação. O alerta é válido até as 14h30 desta terça

Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na noite desta segunda-feira (3), um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O nível do aviso foi elevado devido à “intensificação do sistema meteorológico”, segundo a Apac. O Agreste de Pernambuco segue em Estado de Observação. O alerta é válido até as 14h30 desta terça.

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.

