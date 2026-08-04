Pontos de alagamento são registrados em Recife, Olinda e Paulista durante chuvas na manhã desta terça (4)

Cidades da Região Metropolitana registraram acúmulo de água em diversas vias. Cemaden alerta para risco moderado de novos alagamentos ao longo do dia

Alagamento na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos (Foto:Peu Ricardo /Acervo DP)

As chuvas registradas durante a madrugada e manhã desta terça-feira (4) provocaram pontos de alagamento em ruas e avenidas do Recife, Olinda e Paulista. De acordo com o monitoramento da Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos (CTTU) e da Defesa Civil, o acúmulo de água afetou importantes corredores viários da Região Metropolitana, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

No Recife, os principais registros ocorreram na Avenida Mascarenhas de Moraes, em frente aos números 2557 e 2857, no bairro da Imbiribeira, e também no cruzamento da via com a Rua Jean Emile Favre.

Houve ainda alagamentos na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, em frente à Praça da Chesf, sentido Centro, na Avenida Dom Helder Câmara e na Avenida Dois Rios, ambas no Ibura, além da Avenida Caxangá, próximo ao semáforo 609.

Outros pontos com acúmulo de água foram registrados na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no cruzamento com a Rua Coelho Leite, próximo ao Senai; na Avenida Santos Araújo e na Estrada dos Remédios, em frente ao mercado.

Em Olinda, houve registros de alagamentos na Rua São Miguel, no Bairro Novo, e na Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Padre José Anchieta, no sentido Aguazinha.

Já em Paulista, o acúmulo de água foi registrado na Rua Belém de São Francisco, no bairro do Janga.

Segundo os órgãos de monitoramento, as demais vias permanecem molhadas, mas sem acúmulo significativo de água. Não houve registro de queda de árvores. Apenas um semáforo apresentou problema de funcionamento.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantém alerta de risco moderado para ocorrência de eventos hidrológicos na Região Metropolitana do Recife. A previsão indica pancadas de chuva de intensidade moderada, que podem provocar novos alagamentos e o transbordamento de córregos, principalmente em áreas com deficiência de drenagem e grande impermeabilização do solo.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, não tente atravessar ruas cobertas pela água e acione o órgão do município em caso de emergência. Em Pernambuco, o atendimento também pode ser solicitado pelo telefone 199.

Confira os canais de atendimento

Defesa Civil de Pernambuco: telefone:199.

Recife:0800 081 3400 e (81) 3036-4873.

Olinda: 0800 081 0060 ou WhatsApp (81) 99266-5307.

Jaboatão dos Guararapes: 0800 281 2099 ou WhatsApp (81) 99195-6655.

Paulista: Defesa Civil pelo 153 ou WhatsApp (81) 99784-0270. Também é possível acompanhar informações pelo portal monitora.paulista.pe.gov.br.

